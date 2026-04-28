¿Qué hace el MITIC ante escándalo de “campaña sucia” en redes?

El ministro Gustavo Villate volvió a negar cualquier vínculo entre el Gobierno y “Despierta Paraguay”, la página vinculada a una “campaña sucia” en contra de varios referentes de la prensa.

Aseguró que no se utilizaron recursos públicos para financiar este tipo de contenidos. Aseveró que el Gobierno tomó conocimiento del caso a partir de publicaciones periodísticas y que, a partir de allí, activó mecanismos institucionales para reportar la situación ante las plataformas digitales.

Según indicó, este tipo de procedimientos forma parte del trabajo habitual del ministerio frente a contenidos sospechosos o potencialmente dañinos en internet.

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En ese marco, insistió en que el MITIC no tiene relación alguna con la página ni con las estructuras que podrían estar detrás de su funcionamiento. “No tenemos ningún vínculo con esa agencia o persona, no sabemos qué es. No hemos pagado ni un solo centavo”, afirmó.

En ese sentido, consideró que ni siquiera tienen identificado con certeza el tipo de organización que opera el sitio.

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Denuncias y actuación ante plataformas

El ministro recalcó que, tras detectar el caso, se realizaron denuncias formales ante plataformas como Meta y Google, con el objetivo de que evalúen los contenidos y determinen posibles sanciones o bajas.

Asimismo, señaló que en determinados casos la Fiscalía puede intervenir, ya sea de oficio o a partir de la información o denuncia por parte del MITIC.

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En ese sentido, el ministro dijo que existen dificultades técnicas para identificar a los responsables detrás de este tipo de operaciones. Indicó que, en muchos casos, se utilizan mecanismos como criptomonedas para financiar campañas digitales, lo que complica el rastreo.

En este contexto, aclaró que el Gobierno trabaja con agencias para definir estrategias, públicos objetivos y metodologías de difusión, pero reiteró que la página cuestionada no forma parte de ese esquema. Incluso mencionó que no tienen registro ni seguimiento de sus contenidos, precisamente porque no está dentro del circuito oficial de comunicación estatal.

“Cualquiera puede pautar en las redes cualquier contenido de un tercero”, afirmó, dando a entender que la difusión de mensajes vinculados al Gobierno fue realizada sin su consentimiento.

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En busca de posicionamiento, alega Mitic

Por otra parte, el ministro consideró que podría tratarse de una estrategia para generar tráfico o posicionamiento mediante la combinación de contenidos atractivos con otros de carácter polémico o agresivo.

“Puede haber un interés también deshonesto […] Es una manera de ligarse al Gobierno”, sostuvo. No obstante, Villate evitó afirmar conclusiones definitivas. “Hay demasiadas variables y escenarios”, indicó.

Finalmente, el ministro insistió en que el MITIC no tiene competencias para censurar contenidos en internet ni sancionar directamente a los responsables. “Ese no es el rol del MITIC. Internet es libre”, afirmó.