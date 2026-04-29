Esperanza Martínez: “El país se desmorona y el Gobierno desvía plata para contratar influencers”

En un duro descargo tras las recientes revelaciones sobre el uso de la pauta publicitaria oficial para financiar ataques digitales, la senadora del Partido Participación Ciudadana (PPC), Esperanza Martínez, arremetió contra la gestión del presidente Santiago Peña, calificando a su gobierno como “el más hipócrita y mentiroso de la era democrática”.

La legisladora señaló que la estrategia de comunicación del Ejecutivo es un “sicariato mediático” que usa pyragues (delatores/informantes) destinados a atacar a líderes políticos y medios de comunicación críticos, utilizando como pantalla la publicidad de programas estatales.

“Es el gobierno más hipócrita y mentiroso de la era democrática. Todos los días estamos ante situaciones falsas. Acá hay títulos falsos, hay campañas falsas, hay cifras falsas, hay contratos falsos. Dios mío, este país se está desmoronando y el Gobierno lo que hace es desviar plata para contratar influencers”, fustigó Martínez.

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La parlamentaria manifestó que existe una contradicción “criminal” entre el discurso oficial de bonanza económica y la realidad de los servicios públicos. “Ahí están los médicos residentes hace meses que no cobran. Los residentes no cobran, pero todos están en Itaipú o tienen salario en IPS con noventa millones”, denunció.

De la propaganda a los fármacos

Días atrás, la senadora anunció que impulsará un proyecto de ley para redireccionar recursos públicos -previstos para campañas con influencers- hacia el financiamiento de las deudas con las farmacéuticas.

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“No creo que haya chance de que avance, pero le dábamos la oportunidad a Santiago Peña que tenga un gesto político, que le diga a la población: ‘Sí queremos resolver el problema de la salud, sí queremos resolver el tema de los medicamentos’. En los gobiernos uno tiene gestos políticos. Cuando no puede resolver todo el problema, por lo menos demuestra que hay una intencionalidad”, manifestó.

Martínez exige que Peña dé la cara

Finalmente, la senadora desafió al presidente Peña a abandonar el blindaje de las redes sociales y enfrentar la realidad en una conferencia de prensa abierta.

“Presidente, haga una conferencia de prensa y explique a la gente qué es lo que está haciendo su gobierno y qué es lo que no está haciendo. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que tiene que decir el presidente, pero no a través de sicariatos, no a través de comprar una campaña sucia”, concluyó.

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