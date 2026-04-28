Diputado exige saber si se usó dinero público en “campaña sucia” cartista en redes

Esta semana fue revelada en una publicación de ABC Color una aparente campaña de desinformación y propaganda progubernamental en redes sociales por medio de la cual una página web llamada Despierta Paraguay, que ha sido usada para promover campañas contra la prensa y actores políticos críticos del Gobierno del presidente Santiago Peña, difundió anuncios pagos de ataque a opositores y publicidad del Estado paraguayo en Google y YouTube.

Esos anuncios, difundidos desde 2025, fueron pautados en Google por una agencia de publicidad denominada Digimarketing SAS, con sede en Bogotá, Colombia.

Además, Despierta Paraguay gastó más de 150 millones de guaraníes plataformas de Meta -propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp– para pautar anuncios utilizando imágenes y videos producidos con inteligencia artificial.

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Legisladores opositores en ambas Cámaras del Congreso anunciaron que plantearán pedidos de informes al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) sobre el caso, ante la sospecha de que se pudo haber utilizado dinero público para financiar lo que la oposición ha calificado como “campañas de odio” contra comunicadores y políticos críticos del Gobierno.

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“Desinformar” y “debilitar la democracia”

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el diputado Raúl Benítez, impulsor de una de esas propuestas de pedido de informes -que debe ser tratada hoy en la Cámara Baja-, señaló que el oficialismo cartista se ha valido de “campañas” en redes sociales para atacar a voces críticas en el pasado.

Indicó como ejemplo la “campaña de desinformación” que se registró en redes en torno a la expulsión de la Cámara Alta de la entonces senadora Kattya González, una de las principales críticas del cartismo en el Congreso, a inicios de 2014.

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“El oficialismo pone todo su esfuerzo en una campaña de desinformación y después, utilizando denuncias de cuentas de redes, abren causas de oficio en Fiscalía y llevan adelante un pedido de pérdida de investidura”, dijo el diputado Benítez, quien añadió que la “campaña” en redes contra Kattya González terminó “un día después de la expulsión”.

Acciones como esa son “un esfuerzo sistemático de cuentas que se abocan a tratar de desinformar con un objetivo de estigmatizar o debilitar la democracia”, añadió.

Dinero público para financiar “campaña de odio”

El legislador opositor opinó que la relevancia de la situación revelada en la publicación del domingo no tiene relación con la libertad de expresión o la difusión de posibles discursos de odio, sino que yace en la posibilidad de que fondos públicos hayan sido utilizados para una “campaña sucia” contra críticos del Gobierno.

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“La intención acá es saber si hubo dinero público para financiar una campaña de odio o desinformación”, subrayó.

En reacción a las publicaciones sobre Despierta Paraguay y Digimarketing SAS, el Mitic publicó ayer un comunicado en el que niega que el Gobierno tenga o haya tenido nunca “contrato, acuerdo ni relación alguna” con la firma publicitaria colombiana.

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Luego de las publicaciones de ABC, unos 60 anuncios de propaganda del Gobierno y ataque a sus críticos fueron ocultados por el Centro de Transparencia de Anuncios de Google.