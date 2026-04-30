Cartes reaparece y pide que piensen qué sería del Paraguay sin la ANR

El Partido Colorado inauguró esta mañana su Centro Sanitario “Don Horacio Cartes” y del acto participaron varias autoridades nacionales entre ellas el presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y el titular del Congreso Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC).

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En ese contexto, el titular de la ANR, Horacio Cartes, pronunció su primer discurso público luego de su convalecencia y se lo notó bastante recuperado y motivado. Pidió a los presentes “pensar qué sería del Paraguay sin el Partido Colorado”.

“Presidente apoyo, solidaridad y acompañamiento siempre (...) todo lo que se hizo está hecho con manos coloradas. Yo me pregunto, ¿qué sería del Paraguay sin la Asociación Nacional Republicana? Piensen un poco. No van a encontrar respuesta, pueden venir de Europa, de donde sea pero nadie como un colorado”, dijo Horacio Cartes durante el acto de inauguración de un espacio que lleva su propio nombre.

En ese mismo escenario, reconfirmó la precandidatura de Pedro Alliana para las elecciones generales del 2028 y estrechó saludo con Nicanor Duarte Frutos, a quien varios cartistas tildaron de “buitre y carroñero”. Incluso le hizo una broma frente a la concurrencia.

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Insisten en candidatura

El acto también fue aprovechado por los seccionaleros para insistirle a Horacio Cartes con que busque el rekutú en la titularidad del Partido Colorado.

“Los líderes de base piden, te brindamos todo el apoyo para que sigas en la conducción del partido hasta el 2033, es un pedido constante″, dijo Miguel Olmedo, presidente de la seccional de Santa Elena y ex viceministro de Salud.

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La reelección de Horacio Cartes es algo que se viene barajando desde hace algunos días. Sin embargo, un sector del cartismo se muestra cauto principalmente por las recomendaciones médicas que debe seguir Cartes.

En cuanto a las mejoras que se ejecutaron en el Centro Integral de Salud, demandaron una inversión de G. 462 millones, dinero que provino de las arcas de la ANR, según indicaron. Se indicó también que desde su habilitación fueron atendidas 8 mil personas.