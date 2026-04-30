Peña cuestiona su propio sistema de comunicación y ordena a ministros “ser los voceros”

“Los resultados tienen que ser comunicados a la ciudadanía, unos ministerios que estén cada vez más cerca de la gente. Muchas veces las grandes acciones, planes de gobierno están muy lejos del conocimiento de la ciudadanía. No solamente las acciones, sino la información, nos obliga a nosotros a ser más consistentes, más claros y contundentes”, manifestó el presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), en la reunión del Consejo de Ministros que se llevó a cabo esta mañana en Palacio de López.

En el encuentro, que se transmitió en los canales oficiales de la Presidencia, Peña también hizo un llamado directo al área de comunicación de cada institución pública. Señaló que ya no basta con mostrar cifras, por más positivas que sean. “Ya no nos sirve solamente comunicar las estadísticas”, afirmó.

“Comunicar las estadísticas no es suficiente, tenemos que tomar más protagonismo en la comunicación y en la construcción del relato”, expresó.

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Seguidamente, Peña agregó: “Estamos en este segundo tiempo, ya lo habíamos hablado, estamos en un escenario diferente, un calendario electoral y político, donde no solo se dan las disputas de espacios sino de narrativas”.

En otro momento de su alocución, el presidente Peña planteó la necesidad de construir un relato más cercano a la ciudadanía y que refleje el impacto real de la gestión. En ese sentido, no solo apuntó al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), a cargo del cuestionado ministro Gustavo Villate, sino también a los ministros del Poder Ejecutivo, a quienes instó a asumir un rol activo como voceros del Gobierno.

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“La ciudadanía espera de la institución cada vez mayor comunicación, es un gran desafío en una función de gobierno que siente que no toda la información le llega a la ciudadanía. Es un enorme desafío y será aún más importante en estos meses venideros en donde el equipo de comunicación no solamente del MITIC sino de todo el Gobierno, principalmente ustedes, cada uno de ustedes, ministros del Poder Ejecutivo tienen que ser los voceros de las instituciones que ustedes representan y también voceros del Gobierno”, expresó Peña en la reunión.

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Política de secretismo

En el actual gobierno de Santiago Peña, salvo honrosas excepciones como el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Justicia, la mayoría impone un cerrojo a la comunicación pública y el contacto con los periodistas. Dos ejemplos de la política de secretismo son el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). La Cancillería, a cargo de Rubén Ramírez Lezcano, desde el 15 de agosto de 2023, impuso insólitas restricciones al acceso a los periodistas, salvo contados actos oficiales. El contacto con los funcionarios volvió a cero.

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En la EBY, a cargo del director Luis Benítez, va más allá y se amordaza a sus funcionarios, encripta información pública y clausura los canales de consulta con los medios. Además del esquema de censura, acalla también a su principal grupo de comunicación en WhatsApp, dejando a los cronistas sin vías de respuesta en una institución en la que los directivos ganan fortunas.