Aumento del endeudamiento público en un escenario global más restrictivo

El FMI menciona que el nivel de endeudamiento global continúa en una trayectoria ascendente. La deuda pública mundial se ubicó cerca del 94% del producto interno bruto (PIB) en 2025 y se proyecta que alcance el 100% hacia 2029, lo que refleja un deterioro sostenido respecto a los niveles previos.

Este aumento no solo responde a factores coyunturales, sino también a decisiones estructurales de política fiscal, como el incremento del gasto permanente o la reducción de ingresos en algunas de las principales economías del mundo.

Uno de los elementos centrales del análisis es el creciente costo del servicio de la deuda. En los últimos años, el pago de intereses aumentó desde 2% hasta casi 3% del PIB global, impulsado por el entorno de tasas de interés más elevadas.

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Esta dinámica reduce significativamente el margen de maniobra de los gobiernos, ya que una mayor proporción de los recursos fiscales se destina al pago de obligaciones financieras, lo que limita la capacidad de sostener políticas de crecimiento o inversión pública.

Desde una perspectiva de corto plazo, el contexto global reciente muestra una combinación de crecimiento moderado y persistencia de desequilibrios fiscales. En 2025, la economía mundial creció 3,4%, pero el déficit fiscal global se mantuvo en torno al 5% del PIB, acompañado por un incremento de la deuda hasta 94% del PIB.

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El informe subraya además que el aumento de las tasas de interés tiene un impacto directo en los mercados financieros. Los rendimientos de los bonos soberanos en economías avanzadas se mantienen en niveles elevados, incluso tras la normalización de la política monetaria, y han registrado nuevas subas en el contexto del conflicto en Medio Oriente.

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Otro aspecto relevante que menciona el informe es el cambio en la estructura del financiamiento de la deuda. A medida que los bancos centrales reducen sus balances, los gobiernos dependen en mayor medida de inversionistas privados, lo que incrementa la exposición a las condiciones de mercado.

Asimismo, el mayor uso de deuda de corto plazo en algunas economías aumenta la frecuencia de refinanciamiento y, por ende, el riesgo ante cambios bruscos en las tasas de interés.

El FMI identifica los principales riesgos fiscales en economías emergentes y en desarrollo. Como se observa en el gráfico 1, los pasivos contingentes de las empresas públicas, que son obligaciones potenciales, encabezan la lista, presentes en el 68% de los países. Le siguen los desastres naturales (52%) y las exposiciones vinculadas a la deuda bancaria y soberana en moneda extranjera (47%).

A su vez, la volatilidad de los precios de los commodities aparece en el 37% de los casos, mientras que la inestabilidad política y social (30%), las obligaciones asociadas a esquemas de participación público-privada (28%) y las elevadas necesidades de financiamiento bruto junto con los riesgos de refinanciación (27%) también tienen un peso significativo.

En Paraguay, como se puede observar en el gráfico 2, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el saldo de la deuda pública de la Administración Central alcanzó US$ 17.931,8 millones al cierre de 2025, que equivale al 36% del PIB. Este nivel se sitúa por debajo de los niveles observados en América Latina (74% del PIB).

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Finalmente, el FMI advierte que el margen para realizar ajustes fiscales ordenados se reduce. De hecho, los países deberán avanzar en estrategias creíbles de consolidación fiscal, que combinen medidas sobre ingresos y gastos.

En particular, las economías emergentes deberán fortalecer su base tributaria y reducir vulnerabilidades asociadas a pasivos contingentes, mientras que los países de bajos ingresos enfrentan el desafío adicional de compensar la caída de la ayuda externa mediante una mayor movilización de recursos internos.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.