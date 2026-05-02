El abandono de Asunción es responsabilidad de “los muchachos” que estuvieron los últimos 7 años

El actual senador colorado disidente Arnaldo Samaniego indicó que está enojado con los chicos que administraron la ciudad de Asunción los últimos siete años, por que dejaron a la Capital “hecho pelota” y responsabilizó directamente al equipo del cartismo encabezado por Óscar “Nenecho” Rodríguez y luego su sucesor Luis Bello.

Agregó que Camilo Pérez, precandidato de Honor Colorado, es más de lo mismo, por lo cual indicó que se lanzó a hacer campaña política a pedido de la dirigencia de los verdaderos colorados para “lavarle la cara al Partido Colorado”.

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“Estos muchachos que están hace siete años son los responsables del caos financiero que hoy hay en la municipalidad. El nulo manejo administrativo de la ciudad se refleja en el estado de las calles, de basura sin recolección, el abandono de sus plazas y sus espacios públicos ”, dijo Arnaldo Samaniego.

Manifestó además que en la gestión actual de la Municipalidad de Asunción no hay liderazgo para poder realizar los cambios necesarios para poder mejorar la situación de Asunción.

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“No hay un liderazgo, la responsabilidad del caos de Asunción es del actual y el anterior intendente. Es el mismo equipo que presenta la otra oferta electoral. Nuestra candidatura lejos de ser impuesta, fue solicitada”, manifestó Samaniego.

No habrá impunidad, dice

Indicó que de llegar a la intendencia de Asunción, no se prestará a la impunidad y denunciará los hechos de corrupción si los encuentra.

“Tengo un perfil conciliador, pero no voy a apañar la impunidad, si se encuentra hechos de corrupción lo vamos a denunciar con propiedad, como ya lo hice en el pasado”, sostuvo Arnaldo.

Con respecto a los planilleros, indicó que se irá decantando “naturalmente” con la reorganización del organigrama de funcionarios.

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Arnaldo Samaniego manifestó que la municipalidad tiene funcionarios muy buenos, pero que, ahora están muy desmotivados por que se fue a instalar “un equipo de terror a armar un sarambí”.

No habló de barrer directamente con los planilleros como lo solicitó el diputado Daniel Centurión (Añetete) al descabalgar su candidatura a favor de Arnaldo.

Ahora hay muchos funcionarios que no tienen funciones, vamos a entrar a organizar con el uso de la tecnología vamos a controlar completamente y naturalmente se irán descartando los planilleros", dijo Arnaldo Samaniego.

“Si se puede administrar sin robar, sin manejar mal las finanzas y eso lo vamos a demostrar con buena gestión y con la experiencia que ya tenemos”, puntualizó el precandidato a la intendencia capitalina.