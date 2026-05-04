Política
04 de mayo de 2026 a la - 11:50

Cartismo apunta a la unidad en Paraguarí para sostener el poder en 2028 con Alliana–Baruja

De izquierda a derecha, el candidato a concejal municipal de Caapucú, Fermín Leguizamón, el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, y el intendente de Caapucú, Gustavo Penayo Arce (ANR-HC), respaldan al Secretario de Estado ante la eventual dupla presidencial con Pedro Alliana.
De izquierda a derecha, el candidato a concejal municipal de Caapucú, Fermín Leguizamón; el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, y el intendente de Caapucú, Gustavo Penayo Arce (ANR-HC), expresaron su respaldo al secretario de Estado ante una eventual dupla presidencial con Pedro Alliana.Emilce Ramirez

PARAGUARÍ. Dirigentes del cartismo comenzaron a instalar el discurso de trabajar por la unidad partidaria en el departamento con miras a las elecciones generales del 2028. Acompañan la eventual dupla presidencial encabezada por Pedro Alliana y el ministro Juan Carlos Baruja, como estrategia para sostener a la ANR en el poder en el 2028.

Por Emilce Ramírez

El intendente de Caapucú, Gustavo Penayo Arce (ANR–HC), participó este fin de semana de la reunión en el domicilio del ministro Baruja. Al respecto, el ejecutivo municipal refirió que trataron varios temas entre ellos que el “abrazo republicano” dependerá de la decisión del titular de la ANR, Horacio Cartes, dejando en evidencia que la unidad interna sigue supeditada a la conducción del movimiento Honor Colorado.

El presidenciable del cartismo, Pedro Alliana, junto a su eventual dupla a la vicepresidencia, el ministro Juan Carlos Baruja.
El presidenciable del cartismo, Pedro Alliana, junto a su eventual dupla a la vicepresidencia, el ministro Juan Carlos Baruja.

Mientras se instala el discurso de unidad, en paralelo avanzan las candidaturas a distribuirse entre los principales dirigentes para lograr la unidad luego de las internas partidarias. En ese sentido, la gobernadora Norma Zárate de Monges aparece en el tablero como eventual candidata al Senado, Héctor Figueredo buscaría su continuidad en Diputados por el cartismo y la puja por la gobernación sigue abierta, con el diputado Esteban Martín Samaniego entre los posibles precandidatos a los cargos electivos.

Lea más: “Se entiende, ¿verdad?”: la expresión de Cartes sobre posible dupla Alliana-Baruja

El respaldo a Baruja se concretó en una reunión reservada con intendentes y precandidatos, quienes desfilaron por su residencia para manifestar apoyo a su eventual candidatura a la vicepresidencia. De concretarse la chapa Alliana–Baruja, el cartismo intentará reposicionar a Paraguarí en la escena nacional, algo que no ocurre desde la candidatura a vicepresidente del exgobernador Carlos María Santacruz en 2008, cuando acompañó a Blanca Ovelar.

ANR busca asegurar el poder en el 2028

Sin embargo, el discurso de unidad contrasta con las fracturas internas. El distanciamiento entre Zárate de Monges y Baruja se profundizó tras la difusión de un audio atribuido al concejal departamental Daniel Ortiz, cercano a Baruja, en el que se menciona una amenaza de “eliminar” a la gobernadora, lo que terminó por tensar aún más la interna cartista en el departamento de Paraguarí.

Norma Zárate de Monges (ANR, cartista), jefa departamental de Paraguarí y presidenta del Consejo de Gobernadores.
Norma Zárate de Monges (ANR–cartista), gobernadora de Paraguarí, surge como posible candidata a senadora.

Las disputas también se trasladaron a las candidaturas municipales en el distrito de Paraguarí: Baruja respaldaba al doctor Osmar Galeano, mientras la gobernadora impulsaba a su hermano Óscar Zárate, aunque la ejecutiva departamental desistió de postular a su hermano y acompañó al actual intendente local Marcelo Simbrón. Aunque en varios distritos primó la división, en otros se lograron acuerdos mínimos para evitar una mayor fragmentación.

De izquierda a derecha, el intendente de Caballero, Tomasito Mereles, el precandidato a la intendencia Rodrigo Mereles y el concejal departamental Tomás Mereles, en reunión con el ministro Juan Carlos Baruja.
De izquierda a derecha, el intendente de Caballero, Tomasito Mereles, el precandidato a la intendencia Rodrigo Mereles y el concejal departamental Tomás Mereles, en reunión con el ministro Juan Carlos Baruja.

Lea más: Audio de concejal cartista sobre “eliminar” a la gobernadora desata repudio y pronunciamiento en Paraguarí

Como resultado de esas negociaciones, se definieron candidatos de consenso: Gustavo Penayo (Caapucú), Gustavo Martínez (Tebicuarymí), Pedro Penayo (María Antonia), María de la Cruz López (Mbuyapey), César Riquelme (Yaguarón), Félix Cuevas (Pirayú), Rodrigo Mereles Cano (Caballero) y Andrés Gastón (Ybytymí).

El desgaste del cartismo con una pronunciada división, está forzando a Baruja a través de los intendentes cartistas forzar la unidad como única vía para sostener su estructura de poder de cara al 2028.