Cartismo apunta a la unidad en Paraguarí para sostener el poder en 2028 con Alliana–Baruja

El intendente de Caapucú, Gustavo Penayo Arce (ANR–HC), participó este fin de semana de la reunión en el domicilio del ministro Baruja. Al respecto, el ejecutivo municipal refirió que trataron varios temas entre ellos que el “abrazo republicano” dependerá de la decisión del titular de la ANR, Horacio Cartes, dejando en evidencia que la unidad interna sigue supeditada a la conducción del movimiento Honor Colorado.

Mientras se instala el discurso de unidad, en paralelo avanzan las candidaturas a distribuirse entre los principales dirigentes para lograr la unidad luego de las internas partidarias. En ese sentido, la gobernadora Norma Zárate de Monges aparece en el tablero como eventual candidata al Senado, Héctor Figueredo buscaría su continuidad en Diputados por el cartismo y la puja por la gobernación sigue abierta, con el diputado Esteban Martín Samaniego entre los posibles precandidatos a los cargos electivos.

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El respaldo a Baruja se concretó en una reunión reservada con intendentes y precandidatos, quienes desfilaron por su residencia para manifestar apoyo a su eventual candidatura a la vicepresidencia. De concretarse la chapa Alliana–Baruja, el cartismo intentará reposicionar a Paraguarí en la escena nacional, algo que no ocurre desde la candidatura a vicepresidente del exgobernador Carlos María Santacruz en 2008, cuando acompañó a Blanca Ovelar.

ANR busca asegurar el poder en el 2028

Sin embargo, el discurso de unidad contrasta con las fracturas internas. El distanciamiento entre Zárate de Monges y Baruja se profundizó tras la difusión de un audio atribuido al concejal departamental Daniel Ortiz, cercano a Baruja, en el que se menciona una amenaza de “eliminar” a la gobernadora, lo que terminó por tensar aún más la interna cartista en el departamento de Paraguarí.

Las disputas también se trasladaron a las candidaturas municipales en el distrito de Paraguarí: Baruja respaldaba al doctor Osmar Galeano, mientras la gobernadora impulsaba a su hermano Óscar Zárate, aunque la ejecutiva departamental desistió de postular a su hermano y acompañó al actual intendente local Marcelo Simbrón. Aunque en varios distritos primó la división, en otros se lograron acuerdos mínimos para evitar una mayor fragmentación.

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Como resultado de esas negociaciones, se definieron candidatos de consenso: Gustavo Penayo (Caapucú), Gustavo Martínez (Tebicuarymí), Pedro Penayo (María Antonia), María de la Cruz López (Mbuyapey), César Riquelme (Yaguarón), Félix Cuevas (Pirayú), Rodrigo Mereles Cano (Caballero) y Andrés Gastón (Ybytymí).

El desgaste del cartismo con una pronunciada división, está forzando a Baruja a través de los intendentes cartistas forzar la unidad como única vía para sostener su estructura de poder de cara al 2028.