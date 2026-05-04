Comisión aplaza dictamen sobre Hambre Cero y anuncia convocatoria a gobernadores

La iniciativa, impulsada por el senador Colym Soroka (ANR), será tratada este miércoles como primer punto del orden del día en el Senado, pero si la misma no cuenta con dictamen no podrá ser analizada por el pleno, salvo que se constituya en comisión.

La Comisión de Legislación resolvió aplazar el dictamen por una semana, debido a la falta de informes de las comisiones de Hacienda y de Cuentas y Control.

El senador Eduardo Nakayama anunció que se convocará al Consejo de Gobernadores, órgano creado dentro de la propia ley, con el objetivo de conocer su postura antes de avanzar.

“Queremos escuchar cuál es la posición que ellos tienen en relación a este proyecto”, explicó el legislador.

Suplentes deberán jurar cada vez que asuman

La Comisión aprobó por unanimidad el proyecto que modifica el artículo 163 del Código Electoral Paraguayo. La iniciativa establece que los suplentes de cuerpos colegiados -Senado, Diputados y juntas municipales- deberán prestar juramento cada vez que les toque asumir funciones, reglamentando así un procedimiento que hasta ahora no estaba claramente definido.

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Otro de los temas centrales fue el proyecto del tren de cercanías, originalmente aprobado bajo un esquema de concesión con Corea del Sur, pero actualmente en proceso de modificación para una posible alianza con una empresa de los Emiratos Árabes Unidos.

Desde la Comisión de Legislación solicitaron postergar su tratamiento para un análisis más profundo y la emisión de dictámenes por parte de otras comisiones, como Obras Públicas, Relaciones Internacionales y Asuntos Constitucionales.

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Nakayama fue más allá y planteó que el proyecto debería reformularse completamente: “Hemos propuesto que se haga una nueva ley y no una modificación de la anterior, considerando que será una concesión de aproximadamente 45 años y con diferencias sustanciales respecto al plan original”.

Rechazan ley sobre videocámaras

Finalmente, la Comisión rechazó el proyecto de ley que pretendía regular el uso de videocámaras por parte de las fuerzas públicas con participación ciudadana.

El argumento principal fue que ya existe una normativa similar vigente, que aún no ha sido reglamentada por el poder ejecutivo.

Además, se advirtió sobre posibles riesgos a derechos fundamentales: “En una democracia, la gente tiene derecho a su privacidad. No se puede llenar la ciudad de cámaras como en un sistema de vigilancia total”, señaló Nakayama.

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El legislador comparó el modelo propuesto con sistemas de control social aplicados en países como China, y enfatizó la necesidad de mantener un equilibrio entre seguridad y libertades individuales.

Los puntos analizados por la Comisión de Legislación forman parte del orden del día de la sesión del Senado prevista para este miércoles.