Ejecutivo promulga ley que actualiza el ejercicio profesional del obstetra

El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley N° 7636 “Del Obstetra en la República del Paraguay”, iniciativa que busca actualizar el marco normativo que rige la profesión y derogar la vigente Ley Nº 5423/15, con el fin de adecuarla a las necesidades actuales del sistema sanitario y a las mejores prácticas internacionales.

El Congreso sancionó el proyecto de ley el 24 de marzo pasado. Por su parte, el Poder Ejecutivo promulgó el documento el 30 de abril último.

La Ley de Obstetricia busca modificar y dignificar el ejercicio profesional en el ámbito de la salud, al fortalecer la formación académica, el reconocimiento laboral y la seguridad de los pacientes.

La propuesta actualiza el marco normativo que rige la profesión y deroga la vigente Ley Nº5423/15, con el fin de adecuarla a las necesidades actuales del sistema sanitario y a las mejores prácticas internacionales.

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Consolidar la profesión

En el debate legislativo, varios diputados indicaron que la normativa busca consolidar el reconocimiento del obstetra como un profesional especializado en la atención del embarazo, parto, posparto y salud sexual y reproductiva.

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La iniciativa también pretende aportar orden al ejercicio de la profesión, asegurando que quienes la ejercen cuenten con la formación y respaldo legal adecuados para garantizar una atención de calidad.

Asimismo, comprende el establecimiento de un régimen integral que regule los derechos y obligaciones de las licenciadas y licenciados en obstetricia tanto en el sector público como en el privado.

Además, refuerza la inviolabilidad del secreto profesional, estableciendo excepciones claras solo bajo mandato de ley, autorización expresa del paciente o para salvar vidas.

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En la normativa también se propone que los honorarios para la práctica privada se rijan por nomencladores mínimos establecidos por la Asociación de Obstetras del Paraguay.

Los proyectistas

El proyecto de Ley “Del obstetra en la República del Paraguay” fue presentado por los senadores Esperanza Martínez (PPC), Rafael Filizzola (PDP), Ignacio Iramain (Independiente); los colorados Basilio “Bachi” Núñez, Lilian Samaniego y Arnaldo Samaniego.

Además son proyectistas; los liberocartistas, Dionisio Amarilla y Noelia Cabrera; los senadores Rubén Velázquez y José Oviedo de Yo Creo; y las senadoras Yolanda Paredes (CN) y la entonces senadora Lucía Mendoza (CN), quien reemplazó al cartista Javier “Chaqueñito” Vera.