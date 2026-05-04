“Ni el perro se come las mentiras” de Peña, sostiene el diputado Roberto González

El diputado colorado abdista Roberto González cree que el presidente de la República, Santiago Peña recurre a ataques a disidentes, opositores y a la prensa mediante una presunta red de desinformación, incluso posiblemente pagada con fondos públicos, porque en el fondo sabe que “hay muchísimos errores, no hay logro, no hay obra que presentar a la ciudadanía, hay cesación de pago, un default casi selectivo”.

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Es decir, a criterio del legislador disidente, Peña no tiene nada positivo que mostrar y por ello recurre por vías oficiales e incluso presuntamente debajo de la mesa a campañas en redes sociales para intentar mejorar su imagen, o bien, destruir la de sus enemigos.

Y no solo se refirió a la presunta red de desinformación que estaría ligada al gobierno, cuyo financiamiento se sospecha que podría venir de fondos estatales, sino a la campaña oficial lanzada mediante el Parque Tecnológico de Itaipú (PTI) para contratar “influencers” por unos G. 9.747.620.030.

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“Ahí en el departamento de Cordillera, nuestro hospital de la Tercera Región (Sanitaria) se está cayendo a pedazos. Qué bien le hubiera venido al hospital de Caacupé esos G. 9.000 millones”, se lamentó el legislador.

En la parte más dura de su crítica remarcó que Peña puede contratar influencers, tiktokers y hasta un cirujano y aun así no podrá cambiar su mala imagen.

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“Pueden gastar 30.000 millones o más también, pero pea ndoi pohaveima, ha’eko la isituación ndoarreglai la tiktoker umiape, ni la influencer (eso ya no tiene solución, a él su situación no le van a arreglar ni los tiktoker, ni influencers). Ni jagua ndo’usei la ikacho, ivaí ko la Santiago Peña situación (Ni el perro se come su mentira). Está totalmente desfigurado el hombre, ni el mejor cirujano ya va a solucionar su imagen”, afirmó.

Ante los ataques a ABC por parte del Gobierno, González consideró que es porque busca desprestigiar a uno de los medios que expone justamente su pésimo gobierno.

El ataque “seguramente es para desprestigiar a un medio de prensa, que duela o no duela, quiérase o no, es el que marca un poco la pauta a nivel de formación de opiniones. Y bueno, así nos va y así estamos”, refirió.