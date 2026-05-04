Peña dice que no participa de debate por senaduría vitalicia: “No estoy mirando la posibilidad”

Recientemente, la Comisión de Legislación y Codificación presidida por el senador Derlis Maidana (ANR, HC) emitió un dictamen en mayoría por la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que busca reglamentar el artículo 189 de la Constitución Nacional, “de las senadurías vitalicias”.

Con esta iniciativa, se busca habilitar a los expresidentes de la República a postularse como senadores activos y también permitir que en su condición de senadores vitalicios ejerzan otros cargos públicos sin que exista incompatibilidad

Al respecto, hoy el presidente de la República, Santiago Peña, aseguró que él no participa “ni activa ni pasivamente” del debate sobre la propuesta oficialista.

“Les soy honesto, no tengo una opinión. Es un debate del cual no participo ni activa ni pasivamente; realmente yo no estoy mirando la posibilidad de candidatarme activamente a la senaduría. Quiero concentrar todos mis esfuerzos hoy en terminar mi función para la cual fui electo en el 2023. Realmente, te soy muy honesto, no tengo una posición al respecto”, reiteró a los medios de comunicación.

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HC no estaría interesado

Según el cartista Derlis Maidana, a su líder, el expresidente Horacio Cartes “absolutamente” no le interesa la posibilidad de entrar al Congreso como senador activo.

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Maidana agregó que el polémico proyecto impulsado por el cartismo y que busca reglamentar la senaduría vitalicia en realidad, quiere “proteger” el derecho del senador activo ante las mayorías y los atropellos.

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