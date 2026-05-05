Hambre Cero: Tadeo Rojas rechaza descentralización y afirma que “no es momento de cambiar la ley”

El proyecto de descentralización del programa Hambre Cero en las escuelas figura como primer punto del orden del día de la sesión ordinaria, prevista para mañana. El tratamiento de la norma se dará en plena campaña proselitista de cara a las próximas elecciones municipales, previstas para el 7 de junio.

“El programa Hambre Cero está funcionando satisfactoriamente, existe un buen servicio y no hay mayores reclamos. Consideramos que este no es el momento para modificar la ley”, afirmó el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas.

El secretario de Estado insistió en que el Ministerio de Desarrollo Social actúa como órgano ejecutor y respetará cualquier decisión legislativa, aunque defendió la continuidad del modelo actual.

Mayor control y exigencias a proveedores

Rojas también destacó ajustes recientes en el sistema, como el aumento del 10% en las exigencias de compras a Mipymes y a la Agricultura Familiar, en línea con lo establecido por decreto.

Para garantizar la transparencia en el proceso, mencionó la implementación del Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), una plataforma digital donde las empresas proveedoras deben cargar obligatoriamente sus facturas.

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“El cumplimiento es estricto y a rajatabla”, subrayó el ministro, defendiendo los mecanismos de control dentro del programa.

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Consultado sobre un posible trasfondo electoral en la propuesta de descentralización, Rojas evitó polemizar. “No quiero entrar en especulaciones. Nuestro enfoque es defender un programa que hoy está dando resultados muy positivos”, sostuvo.

Lo que plantea el proyecto de ley

La Ley 7264/2024, que pretende ser modificada mañana ya va por su tercer año de ejecución. Según el proyecto de modificación del senador Colym Soroka (ANR) con la descentralización del Programa Hambre Cero en las escuelas se busca beneficiar a la agricultura familiar.

La norma pretende que el Ministerio de Desarrollo Social mantenga la administración del programa en Asunción, Central y Pdte. Hayes. El resto del país pasa a las 263 municipalidades.

La compra a productores en la ley vigente establece una cuota obligatoria del 10% para la agricultura familiar y 5% mipymes, según el Decreto 3.899. Mientras que el proyecto de Soroka plantea la venta directa local, donde los municipios organizan a productores de sus compañías para vender sin intermediarios.

Caso Erico Galeano: minimiza impacto político

En segundo plano, el ministro también fue abordado sobre la confirmación de la condena contra el senador colorado Erico Galeano por lavado de dinero y asociación criminal.

Rojas evitó profundizar en el tema, alegando su rol dentro del Poder Ejecutivo. No obstante, al ser consultado sobre el posible impacto en el Partido Colorado, relativizó la situación:

“El Partido Colorado es un partido muy fuerte, está consolidado. Cada uno es responsable de sus hechos”, expresó.

Añadió además que los actos individuales no afectan estructuralmente a la nucleación política:

“La persona se autodaña a sí misma, pero el partido tiene hombres capaces que hoy están demostrando gestión”.