Oficialistas hicieron uso indebido de nombre y aparece nexo con Colombia

El portal de noticias en línea “Central Noticias” (centralnoticias.com.py), con 15 años de antigüedad, alerta el uso indebido de su nombre por parte de Central Noticias (CN) (centralnoticias.news), pseudo-medio usado para propaganda a favor del Gobierno de Santiago Peña.

Este portal, señalado bajo administración de un “militante” de Honor Colorado, Juan Roberto “Jimmy” Villaverde Emategui, declaró ante Meta (Facebook e Instagram) el mismo número de contacto que Sucia Política, una página destinada a promover ataques contra críticos al Gobierno.

Conflicto de nombres

El día de ayer salió a la luz que el portal pseudo-noticioso ligado a Villaverde usurpó la denominación de un medio de comunicación con amplia trayectoria, para operar oscuramente en las redes sociales.

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Ante esta situación, el portal original Central Noticias se vio obligado a emitir un pronunciamiento público para defender su reputación y desmentir categóricamente cualquier relación con la página clonada.

El director del medio original, el periodista Celso Núñez, relató que su plataforma cuenta con unos 15 años de trayectoria y lamentó la existencia de lo que considera un “vacío legal” en el registro de dominios de internet.

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Ante el grave perjuicio reputacional, el director anticipó que tomará medidas directas para buscar una solución ante la entidad encargada de administrar los dominios en el país (NIC.py).

Dos caras de una moneda

Mientras el seudomedio gastó más de G. 482 millones en pautas publicitarias en la plataforma Meta, el director de la página legítima dejó en claro su total independencia comercial y política.

“Ojalá nosotros hubiéramos recibido aunque sea G. 50 millones de estos. Nosotros no tenemos acceso a ningún contrato ni con el Estado ni con nadie, te juro. A pulmón se hace todo”, aseveró Núñez.

El comunicador también se refirió a la llamativa actitud de los “operadores” tras las publicaciones periodísticas que desnudaron a la red desinformante.

El rastro de los millones

El pseudo-medio fue creado recién el 12 de enero de 2024. Sin embargo, la plataforma quedó expuesta al registrar un número telefónico con terminación 933, el cual coincide exactamente con el de la página “Sucia Política”.

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Los propios registros de transparencia de Meta revelan que la página clonada es administrada por seis personas desde Paraguay y cuenta con un administrador ubicado en Colombia.

En el mismo país sudamericano también se encuentra ubicada Digimarketing SAS, empresa que pautó numerosos anuncios oficialistas y “campaña sucia” desde Despierta Paraguay.

leonardo.gomez@abc.com.py