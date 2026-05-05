Política
05 de mayo de 2026 a la - 19:35

¿Cuáles fueron los principales delitos en Paraguay durante 2025 y dónde?

Patrullera de la Comisaría Tercera de Luque traslada a los aprehendidos
Una patrullera de la Comisaría Tercera de Luque traslada a los aprehendidos luego de un procedimiento en la via pública.Policia Nacional

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó las cifras de detenciones y aprehensiones en comisarias en 2025 con reveladores datos sobre los principales crímenes y las zonas geográficas con más delitos. Los casos van desde violencia familiar hasta el “desacato al decreto presidencial”. En esta radiografía criminal del Paraguay, el ente advierte que cuatro de cada 10 hechos punibles guarda relación con la situación de vulnerabilidad.

Por ABC Color

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), presentó un informe con datos clave sobre las personas privadas de libertad en dependencias policiales durante el 2025.

Aunque no los citan, el informe afecta al presidente de la República Santiago Peña, y sus promesas de seguridad; al ministro del Interior Enrique Riera, y al gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA).

Los 10 hechos punibles más frecuentes en Paraguay en 2025.
Los 10 hechos punibles más frecuentes en Paraguay en 2025.

En un resumen, se recalca que se registraron 31.318 detenciones y aprehensiones a nivel nacional.

El 63,23% corresponde a aprehensiones (en flagrancia) y el 36,77% a detenciones (con orden)

En la distribución por sexo el 94,31% afecta a hombres (29.537) y el 5,69% a mujeres (1.781).

En la distribución geográfica, el 55,66% de los procedimientos se registraron en el Departamento Central y Asunción.

Informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre la distribución de los casos.
Informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre la distribución de los casos.

En Central y sus 19 distritos hubo 11.603 aprehensiones y detenciones de hombres y 665 de mujeres totalizando 12.268 personas siendo el 39% en todo el país.

En Asunción fueron 4.742 casos de hombres y 422 de mujeres, totalizando 5.164 personas siendo el 16% de los casos en todo el país.

Lea más: Fiscalía revela el “perfil” de la violencia familiar en Paraguay

Violencia familiar a la cabeza

Sobre los hechos punibles, la mayoría de los casos están relacionados con delitos contra el patrimonio (hurto, hurto agravado, robo y robo agravado) y la violencia familiar.

La violencia familiar encabeza la lista con 5.312 casos; hurto (3.575); hurto agravado (2.410); exposición al peligro en el tránsito terrestre (2.372); robo agravado (1.307); robo (1.222); Tentativa de robo (1.196) posesión de drogas (1.087); transgresión al arresto domiciliario (1.045); perturbación de la paz publica (968); incumplimiento del deber alimentario (850); orden de captura (819) y abuso sexual en niños (806).

Tipos de hechos punibles en el Paraguay durante el 2025.
Tipos de hechos punibles en el Paraguay durante el 2025.

En total se citan 89 tipos de hechos punibles.

Entre los casos peculiares se cita al Desacato al decreto presidencial (1); violencia en estadios (5); difamación y calumnia (9) entre otros.