¿Cuáles fueron los principales delitos en Paraguay durante 2025 y dónde?

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), presentó un informe con datos clave sobre las personas privadas de libertad en dependencias policiales durante el 2025.

Aunque no los citan, el informe afecta al presidente de la República Santiago Peña, y sus promesas de seguridad; al ministro del Interior Enrique Riera, y al gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA).

En un resumen, se recalca que se registraron 31.318 detenciones y aprehensiones a nivel nacional.

El 63,23% corresponde a aprehensiones (en flagrancia) y el 36,77% a detenciones (con orden)

En la distribución por sexo el 94,31% afecta a hombres (29.537) y el 5,69% a mujeres (1.781).

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En la distribución geográfica, el 55,66% de los procedimientos se registraron en el Departamento Central y Asunción.

En Central y sus 19 distritos hubo 11.603 aprehensiones y detenciones de hombres y 665 de mujeres totalizando 12.268 personas siendo el 39% en todo el país.

En Asunción fueron 4.742 casos de hombres y 422 de mujeres, totalizando 5.164 personas siendo el 16% de los casos en todo el país.

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Violencia familiar a la cabeza

Sobre los hechos punibles, la mayoría de los casos están relacionados con delitos contra el patrimonio (hurto, hurto agravado, robo y robo agravado) y la violencia familiar.

La violencia familiar encabeza la lista con 5.312 casos; hurto (3.575); hurto agravado (2.410); exposición al peligro en el tránsito terrestre (2.372); robo agravado (1.307); robo (1.222); Tentativa de robo (1.196) posesión de drogas (1.087); transgresión al arresto domiciliario (1.045); perturbación de la paz publica (968); incumplimiento del deber alimentario (850); orden de captura (819) y abuso sexual en niños (806).

En total se citan 89 tipos de hechos punibles.

Entre los casos peculiares se cita al Desacato al decreto presidencial (1); violencia en estadios (5); difamación y calumnia (9) entre otros.