Gobierno apuñala a los jóvenes con subsidio a empresas amigas, dice diputado Benítez

“Este gobierno solo piensa en el futuro de sus hijos, en asegurar el futuro de sus hijos. Con estos decretos a las industrias convergentes, donde se establecen tarifas preferenciales con plazos ridículos, y se suben tarifas a los hogares, para todos los que ya cargan la deficiencia del Estado”, sostuvo Benítez.

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El diputado dijo que congelar la tarifa por 15 años para las industrias que no generan empleo es solo asegurar el futuro a empresarios ligados al poder.

“El ciudadano con casa va a tener que absorber el costo de la energía que se le da a precio preferencial a estas industrias que no generan empleo. Este plato roto lo va a pagar la juventud que hoy ya está pagando las irresponsabilidades de los dinosaurios de siempre”, lamentó el diputado opositor.

Solo para los negocios de Peña

Raúl Benítez indicó que las medidas que realiza Santiago Peña bajo la excusa de políticas de Estado están hechas a medida para sostener sus negocios, asegurar un banco ligado a sus intereses privados y los de su entorno.

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“Están hechos a medida para sostener sus negocios. Los dinosaurios de siempre, los tiranos de siempre buscan seguir con sus negocios, en donde sofocan y asfixian el futuro de los jóvenes del país. El presidente que ya está de salida aseguró su banco y sus negocios con las industrias a costa de la gente”, remarcó el diputado.