Yolanda Paredes: La ANR no tiene el coraje para expulsar a su financista, Erico Galeano

El fallo judicial, conocido recientemente, ratifica la sentencia contra Erico Galeano en el marco de una causa derivada del operativo A Ultranza Py, considerado uno de los mayores procedimientos contra el narcotráfico en Paraguay.

A pesar de la gravedad del caso, Galeano continúa vinculado al Senado tras haber obtenido un permiso “sine die”, aprobado el pasado 11 de marzo por una mayoría legislativa.

Para la senadora Yolanda Paredes, del partido Cruzada Nacional (CN) la situación tendrá un costo político duradero para la ANR. “El tema de Erico Galeano va a ser una mochila que va a llevar el Partido Colorado hasta el fin de su mandato”, afirmó.

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La legisladora cuestionó que, pese a las denuncias y la condena judicial, sus colegas oficialistas opten por sostener al senador con licencia en lugar de exigir su salida definitiva.

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El senador Eduardo Nakayama (independiente) había señalado que, tras la confirmación de la condena contra Erico Galeano, el Congreso le debe retirar la investidura. Expresó que un “narco-senador” no puede seguir amparado por el permiso que le otorgó la Cámara de Senadores.

Señalamientos sobre financiamiento político

Paredes fue más allá al insinuar que Galeano habría tenido un rol clave en el financiamiento político del oficialismo.

“Evidentemente el Partido Colorado no tiene el coraje de pedirle ni la renuncia ni promover su pérdida de investidura porque le deben muchos favores políticos, inclusive aportes a la campaña de los candidatos colorados”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que tras la victoria electoral de 2023, los festejos del oficialismo se realizaron en la residencia de Galeano, lo que -según dijo- refuerza la percepción de su peso económico dentro del partido. “Entonces lo que hace presuponer que Erico Galeano fue uno de los pilares económicos fundamentales para que el Partido Colorado llegue al 2023″, dijo la legisladora de la oposición.

Reclamo de pérdida de investidura

La senadora insistió en que corresponde avanzar con la pérdida de investidura del legislador condenado. “Si fuera uno de la oposición, hace rato ya estaría fuera del Senado”, cuestionó.

Tras el permiso otorgado a Galeano, asumió en su reemplazo la senadora suplente Guadalupe Aveiro, quien ahora quedará de forma permanente en la banca.