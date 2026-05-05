Preocupa al diputado Diosnel Aguilera que la Justicia sea utilizada para perseguir a los opositores

El diputado Diosnel Aguilera (PLRA) se mostró sumamente preocupado por el sometimiento constante de la justicia, la persecución a los opositores y el amedrentamiento a la prensa que se suceden en el gobierno de Santiago Peña.

“Los cimientos sobre los que descansa la República son: la independencia de la justicia, la pluralidad en el ejercicio del poder y la libertad irrenunciable de la prensa. Estos no son inventos, sino garantías constitucionales. Me preocupa el grado de sometimiento de la justicia que se constituye en una amenaza para la democracia. La Constitución garantiza la independencia del Poder Judicial”, dijo el diputado Aguilera.

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Manifestó que ve con preocupación la expansión del patrón sistemático de imputaciones fabricadas hacia los opositores. Expresó que el sometimiento del Poder Judicial destruye al perseguido y desmorona la confianza que tiene la ciudadanía en la justicia.

“Veo con preocupación la expansión de un patrón sistemático, imputaciones fabricadas, procesos que se aceleran o se congelan según la conveniencia, y prisiones preventivas para amedrentar a los adversarios políticos. La justicia se usa como herramienta de persecución”, manifestó Diosnel Aguilera.

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Por otro lado, el diputado liberal también se mostró preocupado por el copamiento del cartismo en las instituciones de poder y extra poder, y sobre todo, por el marginamiento de la fuerza opositora.

“Me preocupa que este gobierno haya implementado de manera sistemática el marginamiento a la fuerza de oposición. Hemos denunciado el copamiento, no de un partido, sino de una corriente del Partido Colorado que se apodera de los espacios de poder y de extra poder”, dijo Aguilera.

Agregó que ganar elecciones solo da vía libre para gobernar y no para amedrentar, ni someter a la oposición o a las personas que piensan diferentes.

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“Un claro deterioro de la democracia. El gobierno de la mayoría es una tiranía. Ganar una elección otorga el derecho a gobernar, pero no otorga el derecho a perseguir o silenciar a la oposición. Fuimos testigos del copamiento, se desplaza a la fuerza de oposición de todos los espacios de poder”, manifestó Aguilera.

Inmisericorde persecución

El parlamentario, asimismo se mostró sumamente preocupado por la persecución sistemática a periodistas y a medios de comunicación con la campaña sucia financiada con recursos estatales.

“La libertad de prensa, que últimamente ha venido siendo sistemáticamente perseguida en la República, no es solo proteger a los periodistas, sino a los ciudadanos que tienen derecho a informarse. La prensa libre es la alerta temprana de la democracia”, dijo Aguilera.

“En el Paraguay es alarmante el nivel de hostigamiento, una persecución inmisericorde a los periodistas y medios independientes que osan criticar la gestión del gobierno. Ni siquiera se puede llamar gestión al nivel de desatino de un presidente que pierde los estribos ante las preguntas incómodas, y ese mal ejemplo prende en los demás”, fustigó Aguilera.