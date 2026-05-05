“Suficientes problemas tenemos acá”, dice Latorre sobre Erico Galeano

El actual senador con permiso, Erico Galeano Segovia se alejó del cartismo “pichado” porque finalmente le soltaron la mano a medias, ya que si bien no pudieron frenar su condena a 13 años de prisión, ayer ratificada en segunda instancia por un Tribunal de Apelaciones, igual el cartismo y otros satélites lo beneficiaron con un permiso irregular como senador, para evitar echarlo. Sin embargo, sigue siendo una espina para el cartismo que lo puso en el cargo.

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Pese a que Erico Galeano fue su compañero en el periodo pasado (2018-2023) en Diputados, el actual presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre evitó referirse a si ameritaba o no que finalmente expulsen a su correligionario.

“Eso es inherente a la justicia. Yo creo en la independencia de poderes y lo que está aconteciendo es potestad y competencia constitucional del sistema de justicia del Paraguay, y lo que acontezca con la situación de Erico Galeano es competencia del Senado”, dijo evasivo Latorre.

No obstante, se le recordó que Galeano es un “regalito” de Honor Colorado que en 2023, estando ya con este proceso por el cual finalmente fue condenado, igual lo incluyó en su lista a senadores, logrando ingresar para este periodo. Por ello, es un problema para el movimiento.

“Y eso es algo que deberían conversar con los senadores. Ya nosotros suficiente problema tenemos acá también en la Cámara de Diputados”, insistió el cartista.

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Finalmente, también se le consultó si no hablaron del tema en la reunión de ayer del Comando Político de Honor Colorado, encuentro que se realizó en la casa del presidente de la ANR, Horacio Cartes, ante lo cual respondió con un escueto: “No se habló de eso”.