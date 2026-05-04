Exigen que Erico pierda investidura tras confirmación de su condena

Luego de que el Tribunal de Apelación confirmara la condena de 13 años de cárcel para el senador colorado Erico Galeano, aparecen las primeras reacciones. Una de ellas es la de Eduardo Nakayama, quien se manifestó a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter).

En su descargo, el parlamentario manifestó que la confirmación del fallo contra Erico Galeano debe derivar en su pérdida de investidura de forma inmediata, dejando sin efecto el permiso que le otorgó la Cámara de Senadores el 11 de marzo pasado.

“Un narco-senador con condena firme no puede seguir “con permiso” en el Congreso ni con la protección del Papa”, escribió Nakayama en su cuenta.

La condena ratificada a Erico Galeano por lavado y asociación criminal debe significar de inmediato su pérdida de investidura; un narco-senador con condena firme no puede seguir “con permiso” en el Congreso ni con la protección del Papa ! — Edu Nakayama (@edu_nakayama) May 4, 2026

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Condenado por lavado asociación criminal

Erico Galeano Segovia fue condenado el 4 de marzo pasado a la pena de 13 años de prisión al ser hallado culpable de lavado de activos y asociación criminal, un proceso abierto en el marco de la causa que inició con la Operación A Ultranza Py.

Un Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado declaró probada la acusación fiscal que dejó en evidencia los nexos del legislador con el esquema narco desactivado.

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Este lunes, el Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, segunda sala, ratificó la sentencia definitiva.

Permiso “sine die”

El 11 de marzo pasado, la Cámara de Senadores con votos de cartistas, colorados disidentes y liberocartistas, resolvió conceder permiso “sine die” a Erico Galeano.

“Esta decisión no es más que el cumplimiento del estricto derecho y el debido proceso que rige para todos los miembros de este cuerpo colegiado”, dijo en su exposición ese día el senador colorado Juan Carlos “Nano” Galaverna.

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