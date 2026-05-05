Cartismo vuelve a postergar definición sobre expulsión del “amigo” Erico Galeano

La bancada cartista en el Senado postergó para este miércoles la definición sobre el futuro del senador Erico Galeano (ANR), luego de que se confirmara su condena a 13 años de prisión por lavado de activos y asociación criminal. El líder del bloque de Honor Colorado, Natalicio Chase sostuvo que el proceso judicial aún no está concluido.

“Desde el punto de vista jurídico no es un proceso completado porque falta todavía una instancia”, afirmó Chase. No obstante, admitió que la confirmación de la sentencia “no deja de ser grave” y habilita a los legisladores a evaluar distintos caminos, entre ellos pedir la renuncia o avanzar hacia la pérdida de investidura.

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No hay consenso, dice Chase

El senador explicó que actualmente no existe una postura unificada dentro de la bancada oficialista. “No hay una unidad total en la defensa de la situación y hay colegas que proponen pedirle la renuncia, otros hablan de pérdida de investidura”, indicó.

Chase confirmó que la decisión final será política y se adoptará en una reunión previa a la sesión ordinaria. Consultado sobre si la permanencia de Galeano en la Cámara es insostenible, Chase evitó fijar posición personal.

“En el momento que soy líder de bancada, no tengo decisión personal. Me debo a lo que decidan los colegas”, se excusó.

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También reconoció que el caso genera un costo político. “Tenemos una carga política atendiendo a que existe un proceso delicado contra el senador y esa carga la estamos llevando en defensa del derecho que tienen todos los paraguayos de ser inocentes hasta que se complete el proceso”, añadió.

Galaverna: “Voy a hablar con mi amigo”

Por su parte, el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna, evitó adelantar su postura y anunció que primero conversará con Galeano.

“Hoy a la tarde le voy a llamar a mi amigo Erico Galeano, voy a conversar con él y no quiero adelantar mi postura sin antes hablar con el amigo”, expresó. Hizo énfasis en que son cercanos desde hace varias décadas.

Galaverna insistió en que comunicará su decisión recién después de ese diálogo y aclaró además que Galeano ya no integra la bancada Honor Colorado desde el año pasado.

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