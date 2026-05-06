Cartistas impiden examen de bienes a comisarios. Es “populismo” dice Bachi Nuñez

La iniciativa legislativa surgió luego de que se hicieran públicas acusaciones que apuntan al jefe de Gabinete de la Policía Nacional, Rodolfo Óliver Fernández, señalado por presuntos cobros indebidos a uniformados de menor rango.

Según publicaciones, Fernández supuestamente recibe periódicamente -de forma semanal o mensual– transferencias de dinero de policías de rango menor para evitar traslados o para ser ubicados en lugares estratégicos alrededor del país.

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Sin embargo, el pleno de la Cámara Alta resolvió hoy devolver a comisiones el proyecto de resolución que insta a la Contraloría General de la República (CGR) a realizar el examen de correspondencia de ingresos y bienes a los comisarios generales, principales, directores y jefes de la Policía Nacional”. La iniciativa había sido presentada por el senador liberal y aspirante a la presidencia del PLRA Ever Villalba.

Alega populismo

Para impedir la aprobación, Basilio Núñez cedió la presidencia de la sesión al liberocartista Dionisio Amarilla y propuso absurdas modificaciones y ampliaciones para que el proyecto sea devuelto a comisiones.

“Primero, para mí, es una cuestión populista. ¿Por qué? Porque en periodos anteriores y hasta en este periodo este mismo Senado ya ha aprobado estudios de correspondencia de bienes“, señaló Bachi.

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Por ello, planteó ampliar el pedido a una correspondencia de bienes a todos los miembros de la Cámara de Senadores, de Diputados, del Ejecutivo y sus ministros entre otros.

“Vamos a investigar a los comisarios, general, principal, subcomisario, vamos a investigar a los aduaneros, a los militares, a los rectores, a los decanos. La correspondencia de bienes que sea para todos y ¿por qué no? Vamos a incluirnos nosotros”, dijo el cartista para obstaculizar el proceso.

Posteriormente, sostuvo que la CGR no tiene la capacidad de análisis que pide el proyecto y pidió al proyectista hacer preguntas puntuales por cada caso denunciado.

“Si vamos a hablar bien de este tema, la Contraloría no tiene la capacidad de hacer esto. Hasta hablando con ellos esto que se remitió hasta ahora, de aquí a cinco o seis años, van a responder”, aseveró.

En una rápida votación, los cartistas y sus aliados aprobaron la propuesta de Bachi de devolver el pedido a comisiones.