Nacionales
25 de abril de 2026 - 10:55

Peligro en el IPS: fallas en ascensores ponen en riesgo a asegurados

Una paciente del hospital, junto con su marido, intentan en vano usar uno de los ascensores, que está descompuesto.
Una paciente del Hospital Central, junto con su marido, intentan utilizar el ascensor para llegar al quinto piso. Pero el elevador está fuera de servicio.Guillermo Neo

La crisis en el Instituto de Previsión Social (IPS) se agrava. A la escasez de insumos y las trabas burocráticas para consultas médicas se suma el peligroso estado de la infraestructura: de los 20 elevadores del Hospital Central, solo 14 operan, pero con deficiencias, provocando que pacientes y familiares queden atrapados, según las denuncias, poniendo en riesgo su seguridad. La licitación para mantenimiento de los ascensores es de 2024 y está trabada.

Por Mariana Ladaga

Los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), pese al aporte mensual obligatorio, que además de la jubilación debería garantizar atención médica de calidad, vienen atravesando todo un calvario en los hospitales del ente. La crisis en el funcionamiento del ente llegó a tal punto, que luego de dos años y medio de vanas promesas, el presidente Santiago Peña cambió esta semana a Jorge Brítez y nombró en su reemplazo, como presidente del Consejo de Administración, al doctor Isaías Ricardo Fretes.

A la falta de medicinas e insumos, que se arrastra desde hace meses, y a las trabas burocráticas para confirmar consultas médicas, en el Hospital Central se suman problemas de infraestructura, incluso cuando el centro está en reparación. Por ejemplo, de 20 ascensores, solo funcionan 14, y lo hacen a medias.

Cartel rojo y blanco en metal que indica el ascensor en reparación en el IPS, sin personas visibles.
Un cartel en el Hospital Central del IPS informa sobre la reparación del ascensor.

Esta mañana, un equipo de ABC Tv confirmó la denuncia de los asegurados, de que los elevadores no funcionan, lo cual es un problema que lleva años, siempre con la promesas de las autoridades de una pronta reparación.

Nidia Cuevas de Ríos y Luis Ríos, asegurados de la tercera edad, buscaban hoy, temprano, llegar al quinto piso del hospital. Recién operada de la vista, Nidia debía realizar una consulta médica. “No arreglan el ascensor; tienen que reparar urgente, hay muchas personas de la tercera edad y criaturas también. No podemos subirnos hasta el quinto, sexto piso así”, reclamó.

Ascensores descompuestos del Hospital Central se suman a falta de medicamentos en IPS

“Soy asegurada hace 8 años. Mi marido es aportante. La verdad, con paciencia, te tratan muy bien los médicos. Pero el medicamento está faltando. Hace dos meses que no hay medicinas para la presión. Yo compré ayer Telmisartán, G. 150.000 cuesta”, agregó Nidia.

¿Es un golpe al bolsillo del asegurado, que ya realiza su aporte mensual, comprar medicamentos que el IPS debería proveer? “Golpea muchísimo, con el sueldo que hay, apenas alcanza”, indica Luis Ríos.

Mujer con cabello rizado y ropa de leopardo sostiene una bolsa blanca frente a panel de ascensores en Hospital Central IPS.
Una mujer espera frente al panel de ascensores del Hospital Central IPS, varios de los cuales no están funcionando.

Otro asegurado manifestó su fe en la nueva presidencia de IPS. “Yo confío en el doctor Fretes. Pidió que todos los directivos entreguen sus cargos. Solamente uno lo hizo”, indicó ante las cámaras de ABC Tv. En efecto, el representante del Ministerio de Salud, Gustavo González renunció y, el viernes por la noche, se designó en su reemplazo al doctor Hassel Jimmy Jiménez Rolón, médico pediatra y docente universitario.

La denuncia de los asegurados, respecto a los ascensores, es que los que funcionan, solo lo hacen de a ratos, pero es usual que se tranquen con pacientes en su interior. De hecho, al costado de los elevadores se lee el nombre del técnico de mantenimiento y su número de teléfono, para atender este tipo de situaciones que, según los afectados, se estarían dando de manera periódica.

Ascensores descompuestos: licitación para mantenimiento, está trancada desde 2024

Mientras, en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se tramita desde el año 2024, la licitación con ID 454806, para la “contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de repuestos a demanda de ascensores del Hospital Central del IPS”. El proceso está trabado y, por ende, aún no hay ninguna empresa adjudicada para el trabajo.