Peligro en el IPS: fallas en ascensores ponen en riesgo a asegurados

Los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), pese al aporte mensual obligatorio, que además de la jubilación debería garantizar atención médica de calidad, vienen atravesando todo un calvario en los hospitales del ente. La crisis en el funcionamiento del ente llegó a tal punto, que luego de dos años y medio de vanas promesas, el presidente Santiago Peña cambió esta semana a Jorge Brítez y nombró en su reemplazo, como presidente del Consejo de Administración, al doctor Isaías Ricardo Fretes.

A la falta de medicinas e insumos, que se arrastra desde hace meses, y a las trabas burocráticas para confirmar consultas médicas, en el Hospital Central se suman problemas de infraestructura, incluso cuando el centro está en reparación. Por ejemplo, de 20 ascensores, solo funcionan 14, y lo hacen a medias.

Esta mañana, un equipo de ABC Tv confirmó la denuncia de los asegurados, de que los elevadores no funcionan, lo cual es un problema que lleva años, siempre con la promesas de las autoridades de una pronta reparación.

Nidia Cuevas de Ríos y Luis Ríos, asegurados de la tercera edad, buscaban hoy, temprano, llegar al quinto piso del hospital. Recién operada de la vista, Nidia debía realizar una consulta médica. “No arreglan el ascensor; tienen que reparar urgente, hay muchas personas de la tercera edad y criaturas también. No podemos subirnos hasta el quinto, sexto piso así”, reclamó.

Ascensores descompuestos del Hospital Central se suman a falta de medicamentos en IPS

“Soy asegurada hace 8 años. Mi marido es aportante. La verdad, con paciencia, te tratan muy bien los médicos. Pero el medicamento está faltando. Hace dos meses que no hay medicinas para la presión. Yo compré ayer Telmisartán, G. 150.000 cuesta”, agregó Nidia.

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¿Es un golpe al bolsillo del asegurado, que ya realiza su aporte mensual, comprar medicamentos que el IPS debería proveer? “Golpea muchísimo, con el sueldo que hay, apenas alcanza”, indica Luis Ríos.

Otro asegurado manifestó su fe en la nueva presidencia de IPS. “Yo confío en el doctor Fretes. Pidió que todos los directivos entreguen sus cargos. Solamente uno lo hizo”, indicó ante las cámaras de ABC Tv. En efecto, el representante del Ministerio de Salud, Gustavo González renunció y, el viernes por la noche, se designó en su reemplazo al doctor Hassel Jimmy Jiménez Rolón, médico pediatra y docente universitario.

La denuncia de los asegurados, respecto a los ascensores, es que los que funcionan, solo lo hacen de a ratos, pero es usual que se tranquen con pacientes en su interior. De hecho, al costado de los elevadores se lee el nombre del técnico de mantenimiento y su número de teléfono, para atender este tipo de situaciones que, según los afectados, se estarían dando de manera periódica.

Ascensores descompuestos: licitación para mantenimiento, está trancada desde 2024

Mientras, en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se tramita desde el año 2024, la licitación con ID 454806, para la “contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de repuestos a demanda de ascensores del Hospital Central del IPS”. El proceso está trabado y, por ende, aún no hay ninguna empresa adjudicada para el trabajo.