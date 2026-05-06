Senado eleva salarios a fiscales pese a ola de “blanqueos” y “olvidos”

El pleno de la Cámara Alta presidida por Basilio Núñez (ANR, HC) resolvió aprobar una “adenda” a beneficio del Ministerio Público, cuyo titular es el fiscal general Emiliano Rolón. El expediente fue remitido a la Cámara de Diputados.

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Inicialmente la ampliación era de G. 15.767 millones e incluía aumentos salariales fiscales, fiscales adjuntos y asistentes fiscales. Pero a último momento, el cartismo propuso que el monto se reduzca a G. 7.400 millones y que se excluya a los asistentes fiscales.

Se hizo mediante una “reprogramación” de “construcciones” que pasó a pagos de salarios, señaló Natalicio Chase (ANR, HC), líder de la bancada cartista.

Este proyecto fue presentado por los senadores cartistas Natalicio Chase, Pedro Díaz Verón, Juan Carlos Galaverna Ortega, Javier Zacarías Irún y Lizarella Valiente.

Basilio Núñez (ANR, HC), titular del Senado, destacó que el proyecto se analizaba a días de la conmemoración del agente fiscal. Agregó que los 449 agentes fiscales que ganan G. 14 millones pasarán a ganar G. 16 millones, lo que los equiparará con jueces de Primera Instancia. Agregó que los 27 fiscales adjuntos pasarán a ganar de G. 16 millones a G. 19 millones y se equipararán con los miembros de la Cámaras de Apelaciones.

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“Con esto esperamos que los buenos fiscales no dejen más que prescriban causas, como sucedió en varias ocasiones”, señaló Núñez.

Corrupción extrema

Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) dijo que este es el resultado de la última visita de Emiliano Rolón a la Presidencia de la República. No obstante, dijo que votaba a favor para que el ente deje de dar excusas a la ciudadanía.

Paredes dijo que admitía el argumento del aumento de la carga de trabajo, pero denunció que también existe una extrema corrupción dentro del Ministerio Público, fruto de la actividad parcialista de algunos fiscales. “El 85% no podemos meter a todos los fiscales, que están arrodillados al poder político”, dijo la legisladora.

Señaló que esto ocurre porque los fiscales buscan cupos y cargos con políticos para luego ser obligados a olvidarse de imputar o sobreseer según el caso. Citó el caso de Willian Roberto Bogarín Campuzano, director de la Cámara de Diputados, a quien la Fiscalía olvidó “acusar”.

Mientras que Eduardo Nakayama (Independiente) ratificó que el fiscal general es “el mayor inútil del Paraguay” pero que reconoce la necesidad de una reprogramación salarial para los agentes.

En tanto que, Rafael Filizzola (PDP) coincidió con Paredes y dijo que la frase más común de Rolón es “No se puede”. Sin embargo, dijo que no se podía juzgar a todo el ente por algunas personas. Repudió al fiscal Lorenzo Lezcano por archivar la causa Smart, lo que Sebastián Marset aprovechó para escapar.

Líder Amarilla (PLRA) dijo que no se podía generalizar a todos los fiscales por los agentes del Ministerio Público que fueron corruptos.