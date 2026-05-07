Ciudad del Este: Se presentan 11 precandidatos a la intendencia

La ANR perdió el poder en la Municipalidad de Ciudad del Este en el 2019, tras 62 años. Dentro de este periodo, del 2001 al 2019, la comuna fue tomada por el Clan Zacarías Irún, sector que cayó por los votos con la llegada de la figura de Miguel Prieto (Yo Creo), aspirante presidencial para el 2028 a quien la Fiscalía no para de procesar.

Para estas internas, los colorados cuentan con un total de siete precandidatos y hasta los cartistas llegan enemistados entre si con el aspirante apadrinado por el Clan Zacarías Irún y el postulante del gobernador del Alto Paraná César Landy Torres (ANR, HC).

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Magno Álvarez (ANR, Honor Colorado Lista 2A), apadrinado por el clan Zacarías, reportó que gastará G. 625 millones en la interna. Fue en dos ocasiones cónsul paraguayo en Puerto Iguazú, Argentina, durante las administraciones coloradas de Horacio Cartes (2013-2018) y Mario Abdo Benítez (2018-2023).

Rigoberto “Rigo” Chamorro (ANR, Honor Colorado Lista 2R), pertenece al equipo del gobernador César “Landy” Torres. Declaró ser accionista de las firmas Pasta del Este, Del Este Automotores y RCTTA GROUP S.A. Tiene el récord de mayor gasto de campaña declarado con G. 950 millones para su campaña.

Gustavo Ovelar (ANR Colorado Añetete Lista 6), responde al equipo liderado por el expresidente Mario Abdo Benítez. Ovelar es ingeniero y funcionario de Itaipú. Reportó que gastará G. 100 millones en esta campaña interna.

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El concejal Richar Alfonso (ANR Fuerza Republicana Lista 4), abogado cuyo líder actual es el exvicepresidente Hugo Velázquez, reportó que gastará G. 150 millones en la campaña. Buscó ser candidato en 2025, pero el cartismo le bajó el pulgar con la promesa, dice él, de ser candidato en estas elecciones, lo que no ocurrió.

Delio Fernández (ANR Avanzar Colorado Lista 777) reportó que gastará cero guaraníes en la interna. Entre sus propuestas están:

Transporte Público Eficiente: Crear un sistema que reduzca costos y mejore el servicio.

Seguridad Ciudadana: Más cámaras de vigilancia y presencia policial en los barrios.

Desarrollo Económico: Fomentar la inversión y el empleo local a través de incentivos para las empresas.

Casinos y Juegos de Azar: Regular y administrar casinos y juegos, para crear ingresos y empleos.

Candidato del clan Samaniego, procesado

Otro candidato es Jorge “Koki” Cabrera (ANR, Causa Republicana Lista 5), quien tiene el respaldo del sector liderado por la senadora Lilian Samaniego (ANR, CR). Reportó cero guaraníes para gasto de campaña. Según publicaciones esteñas, Cabrera arrastra un proceso judicial por apropiación siendo titular de la Asociación de Cooperación Escolar de la Escuela Básica N° 1632 Augusto Roa Bastos del Área. El Clan Samaniego pidió la renuncia de dos candidatos de Yrybucuá con orden de captura, pero avala a este aspirante.

Finalmente Marcos Osorio (ANR Redención Colorada Lista 53) reportó que gastará G. 11.500.000 en su campaña. En sus redes sociales centró sus mensajes de promesas electorales en fomentar el trabajo, crear fuentes de empleo, impulsar programas de apoyo a micro y pequeñas empresas, incentivar el turismo y mejorar los mercados municipales.

Busca el rekutú

Dani Mujica (Yo Creo), apadrinado por Miguel Prieto, busca ser reelecto. En una interna con lista única, declaró cero guaraníes como gasto de campaña. Fue electo intendente en elecciones municipales complementarias en noviembre de 2025 tras la destitución de Prieto por orden del cartismo. En ese entonces, ganó al candidato de la ANR por una diferencia de 40 puntos.

PLRA ¿divisor?

En las internas del PLRA hay dos candidatas. Los liberales esteños rechazaron una alianza con Yo Creo e hicieron un acuerdo electoral con Cruzada Nacional, liderado por Payo Cubas. Esto fue tomado por varios senadores liberales como un plan del Clan Portillo para dividir a la oposición y beneficiar a la ANR.

La concejala y ex intendenta interina María Portillo (PLRA, Nuevo Liberalismo Lista 3) busca la intendencia con el apoyo del sector liderado por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. Portillo declaró un gasto de campaña de G. 100 millones.

Por otra parte, la liberal Laura Folle (PLRA, Frente Radical Lista 9), quien no ha ocupado cargo público, cuenta con el apoyo del sector liderado por el senador Ever Villalba, aspirante a la presidencia del PLRA. Irónicamente este último apoya a Mujica en Ciudad del Este. Folle declaró un gasto de campaña de G. 2 millones.

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Equipo Kelembú y Mbururú

El último precandidato a intendente en lista única del Partido Mboriahu Memby es Luis Cuellar Flores, ex concejal colorado de San Juan Bautista y exmilitante de Cruzada Nacional. La agrupación Mboriahu Memby es liderada por el exconcejal Celso Miranda “Kelembú” y el nombre del movimiento oficialista es “Senador Mbururú”, en alusión a Rafael Esquivel, sentenciado a 15 años de cárcel por abuso de menores.