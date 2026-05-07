Elecciones municipales: ¿Qué contienen los maletines electorales?

En el marco del cronograma electoral el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ya comenzó la selección de los útiles que se utilizarán para el próximo 7 de junio durante las elecciones internas simultáneas.

Los encargados del armado y cargado de los maletines electorales son los funcionarios de las Coordinaciones Departamentales, dependientes de las Direcciones de Recursos Electorales y Logística Electoral.

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Cada maletín electoral que será utilizado por las mesas receptoras de votos contendrá:

Urnas plásticas

Boletines oficiales

Certificados de resultados

Actas de escrutinio

Tinta indeleble

Bolígrafos, entre otros útiles

Último simulacro

Mientras que las elecciones municipales están establecidas para el próximo 4 de octubre, donde se elegirán a los intendentes y concejales para el período 2026-2031.

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En ese contexto, la Justicia Electoral realizó ayer el segundo y último simulacro de escaneo de certificados de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

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Durante la jornada, se recibió la información remitida por los operadores de los Centros de Escaneo y Transmisión (CTX) desde los distintos locales de votación distribuidos en todo el país en el marco de las internas municipales.

Por otro lado, el Centro de Información y Monitoreo Electoral (CIME) brindó apoyo y asistencia técnica a los operadores de los CTX para garantizar el trabajo durante las próximas elecciones.

El CIME cuenta con una compleja estructura tecnológica y de talento humano que garantiza la transmisión de los resultados en tiempo real, monitoreando el desarrollo de la jornada electoral en todo el territorio nacional.

El objetivo es garantizar un espacio donde electores, organizaciones políticas y la ciudadanía puedan tener la garantía de que los certificados son recepcionados, procesados y verificados con transparencia.