Fiscal general niega que reunión con Peña fuera sobre Atlas y Conmebol

En una conferencia de prensa la semana pasada luego de haber mantenido una reunión con el presidente Santiago Peña, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, hizo un llamativo comentario sobre la causa abierta en el Ministerio Público contra el Banco Atlas –parte del grupo empresarial que también integra el diario ABC Color– en base a una denuncia presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que acusa a esa entidad bancaria de lavado de dinero desviado de esa organización deportiva por su extinto expresidente Nicolás Léoz.

Durante la conferencia, el fiscal general Rolón fue consultado sobre la revelación de un acuerdo firmado en 2020 por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y los herededos de Léoz, por el cual la Conmebol desistió de cualquier acción civil, penal, administrativa o de cualquier naturaleza contra los sucesores de Léoz por las conductas atribuidas a este a cambio de un resarcimiento de poco más de 51 millones de dólares.

A pesar de la existencia de ese acuerdo, en 2021 el abogado Claudio Lovera, representante de la Conmebol, presentó una querella innominada con el supuesto objetivo de recuperar fondos desviados por Léoz. A pesar de que este operó en varios bancos del país, solo Atlas fue investigado.

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Al consultársele sobre la incidencia de ese acuerdo en la causa, el fiscal general Rolón dijo que ese documento debe ser analizado en el contexto de una audiencia preliminar, a pesar de que una audiencia preliminar solo se puede realizar después de una acusación, que aún no había sido presentada.

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Un abogado del Banco Atlas argumentó que, con esas afirmaciones, el fiscal general Rolón dio anticipadamente como un hecho que la Fiscalía presentaría una acusación contra Atlas.

Las negaciones de Rolón

En conversación con ABC Cardinal este jueves, el fiscal general Rolón negó que la reunión con el presidente Peña previa a la conferencia de prensa haya tenido como tema de discusión el caso Atlas.

Afirmó que pidió reunirse con el presidente y con el ministro de Economía y Finanzas para discutir asuntos relacionados al presupuesto del Ministerio Público, sobre el cual el titular de la Fiscalía ha hecho reclamos recurrentes durante su gestión.

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Igualmente, negó que sus expresiones hayan tenido la intención de confirmar un eventual requerimiento de acusación en el caso Atlas. Afirmó que solo estaba “esbozando las actuaciones de una audiencia preliminar. Que, cualquiera sea la pretensión jurídica, incluso el sobreseimiento, debería ser tratado en audiencia preliminar”.

“Eso no indicaba en absoluto que iba a ser precisamente una acusación”, subrayó.

“Hagan su denuncia”

Ante referencias a acusaciones hechas por la defensa de Atlas sobre supuestas instrucciones dadas por el abogado de la Conmebol a los fiscales de la causa contra Atlas, el fiscal general dijo que existen “mecanismos internos” como la Inspectoría de Auditoría de Gestión por medio de los cuales una parte que se sienta afectada en sus derechos en el marco de un proceso puede hacer denuncias sobre las actuaciones de la Fiscalía.

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“Hagan su denuncia, vamos a tomar nota y seguir el caso (...), confiemos en la institucionalidad republicana”, enfatizó.