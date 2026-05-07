¿Hay votos para expulsar a Hernán Rivas? Esto revela Éver Villalba

La oposición en el Senado busca avanzar con la pérdida de investidura de los cartistas Hernán Rivas, investigado por el presunto uso de un título de abogado falso, y Erico Galeano, recientemente condenado a 13 años de penitenciaría por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero.

Pese a la gravedad de ambas situaciones, el senador liberal Éver Villalba reveló este jueves que el bloque opositor aún no cuenta con los números necesarios para remover a Rivas.

Según explicó, mientras el caso Galeano parece tener un destino sentenciado, el oficialismo se resiste a soltarle la mano al exmiembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

“Por lo menos hasta hoy, creería que no hay números para avanzar con el caso Rivas”, señaló Villalba, aunque reveló que existen negociaciones con el cartismo.

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Estrategia de la oposición: “Ir paso a paso”

Ante la falta de consenso para una doble expulsión, Villalba sugirió que la estrategia debe priorizar el caso que ya cuenta con una condena judicial firme. “Acá hay que ir paso a paso. Están dadas las condiciones para impulsar la pérdida de investidura de Galeano y creo que eso es urgente. El martes se verá eso, si no renuncia”, declaró.

No obstante, resaltó que ambos legisladores debieron ser apartados del cargo hace tiempo por ética y decoro parlamentario.

Pese a este escenario, descartó que las negociaciones por Rivas contaminen o frenen el proceso contra Erico Galeano, que ya parece no tener retorno en la Cámara de Senadores.

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Al ser consultado sobre el motivo del férreo respaldo oficialista hacia Hernán Rivas —a diferencia de la postura con Galeano—, Villalba afirmó que se daría porque este “maneja mucha información del Poder Judicial” que podría perjudicar tanto a sus colegas de bancada como a altas figuras del oficialismo.