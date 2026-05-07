Lizarella Valiente niega conocer ‘Despierta Paraguay’ pese a ser seguidora

En una conversación con medios de comunicación este jueves, la senadora cartista Lizarella Valiente (ANR, Partido Colorado) fue consultada sobre la controversia que rodea a las páginas de redes sociales denominadas ‘Despierta Paraguay’, que ha sido usada para promover campañas contra la prensa y actores políticos críticos del Gobierno del presidente Santiago Peña, además de difundir anuncios pagos de ataque a opositores y publicidad del Estado paraguayo en plataformas de Google y YouTube.

Una investigación de ABC Color reveló también que Despierta Paraguay pagó alrededor de 150 millones de guaraníes solo en plataformas de Meta -propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp– para pautar anuncios utilizando imágenes y videos producidos con inteligencia artificial.

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Legisladores opositores han alertado de la posibilidad de que dinero del Estado haya sido utilizado para la difusión de ataques contra actores políticos y comunicadores críticos del Gobierno.

Es seguidora de ‘Despierta Paraguay’, pero niega conocer

Al consultársele su opinión sobre el caso, la senadora Valiente dijo no estar informada sobre la situación que rodea a ‘Despierta Paraguay’ y pidió tiempo para “adentrarse” en los detalles antes de emitir una opinión.

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La legisladora cartista dijo desconocer ‘Despierta Paraguay’ y alegó: “Sigo muchas páginas, no sé cuál es específicamente”.

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Sin embargo, en la página de ‘Despierta Paraguay’ en Instagram se puede observar que una de sus seguidoras es precisamente la senadora Valiente.

Modificaciones al Código Penal sobre estupro

La senadora Valiente comentó hoy que se formó una “mesa técnica” para analizar una “modificación responsable” de dos artículos el Código Procesal Penal relacionados al delito de estupro que, según manifestó la legisladora, tienen una “laguna” que debe ser cubierta.

La parlamentaria oficialista plantea modificar los artículos 137 y 138 del Código Penal.

El artículo 137 establece que “el hombre que persuadiera a una mujer de 14 a 16 años a realizar el coito extramarital será castigado con pena de multa” y que “cuando el autor sea menor de 18 años se podrá prescindir de la pena”.

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El artículo 138, mientras tanto, dicta que “el que siendo mayor de edad realizara actos sexuales con una persona del mismo sexo, menor de 16 años, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa”.

Según la interpretación que dio la senadora, “el código vigente plantea hasta 16 años y luego ya la mayoría de edad, quedando un poco desierto ese 17 años (sic)”, por lo que “absolutamente todos los hechos ocurridos en esa franja de edad quedaban desprotegidos nuestros adolescentes (sic)”.

La senadora agregó que el Ministerio de la Niñez y Adolescencia está de acuerdo con su afirmación de que hay que modificar esos y otros artículos del Código Penal e hizo referencia a la necesidad de extender protecciones legales a los menores en espacios digitales.