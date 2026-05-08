Arnaldo acusa a concejales colorados de cómplices y los insta a rechazar el balance Nenecho-Bello

“Aprobar el balance municipal es ser cómplice de la gestión actual y la anterior. El oficialismo pretende seguir escondiendo la realidad”, acusó Arnaldo Samaniego en un comunicado desde sus redes sociales.

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El intendentable en su mensaje se mostró a favor del pedido de convocar a una sesión extraordinaria para analizar mañana sábado 9 de mayo, el balance del ejercicio fiscal 2025, gestión que la oposición busca rechazar.

Igualmente, instó a los concejales municipales a rechazar dicho balance. También pidió a las autoridades del órgano legislativo municipal, que velaran por la institucionalidad, la transparencia y el respeto a la ciudadanía.

Postura tibia

El comunicado de Arnaldo Samaniego (Lista 7) tuvo un tono tibio pese a que falta un mes para las elecciones internas municipales y es aspirante viene lanzando duras críticas al cartismo por proponer la reelección del mismo equipo cómplice de Nenecho.

Justamente días atrás, Samaniego y su rival cartista, Camilo Pérez, se acusaron mutuamente de tener en sus respectivos equipos a concejales que buscan la reelección y que fueron cómplices de las irregularidades administrativas de “Nenecho”.

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Si bien el concejal Jesús Lara, quien encabeza la lista 7 de concejales para Asunción, se quedó hoy en la sala de sesiones junto a los opositores, el edil ya blanqueó el balance 2024 de “Nenecho” en abril de 2025.

Así también, el concejal disidente Arturo Almirón, quien blanqueó la gestión de Nenecho en 2024, hoy también estuvo entre los ausentes que buscaron blanquear la gestión 2025.