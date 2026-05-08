Asunción: concejales piden sesionar este sábado para tratar rendición de cuentas de Nenecho y Bello

Este viernes, concejales municipales de Asunción pertenecientes al oficialismo y sus aliados dejaron sin quorum una sesión de la Junta Municipal que debía analizar la rendición de cuentas del año 2025 de la Intendencia, administrada hasta agosto de ese año por el intendente cartista Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez (ANR) y posteriormente por el actual intendente Luis Bello(ANR), también cartista.

Ahora, la Junta Municipal de Asunción está contrarreloj para tratar la ejecución presupuestaria antes de que expire el plazo legal este domingo a la medianoche, ya que se daría una sanción ficta.

Junta sesionaría el sábado a las 17:00

Según del documento presentado hoy por la concejal Rosanna Rolón, se pide que la Junta Municipal sesione extraordinariamente este sábado a las 17:00, a fin de dar continuidad al tratamiento del Orden del Día pendiente.

A la nota firmaron los concejales Rosanna Rolón, Fiorella Forestieri, Félix Ayala, Humberto Blasco, Daniel Ortiz, entre otros.

El concejal liberal Humberto Blasco (PLRA) dijo que se necesitan de 13 concejales presentes para dar apertura a la sesión y ese número se debe mantener durante el desarrollo del encuentro.

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Situación “verdaderamente crítica”

Otro punto que mencionó Blasco es que la situación financiera de la capital es “verdaderamente crítica”, ya que “nunca antes en la historia de estos 35 años de democracia se ha registrado una situación tan calamitosa”.

Según datos que mencionó, la deuda acumulada asciende a 850.000 millones de guaraníes, pero al mismo tiempo los intereses acumulados ya sumarían G. 875.000 millones, superando así incluso al capital.

También detalló que para los concejales de la oposición, el rechazo del balance implicará deslindarse de responsabilidades civiles y penales futuras ante la justicia.

“Le va a tocar a Soledad (Núñez, candidata a la intendencia) seguramente reordenar esta situación calamitosa de la Municipalidad de Asunción”, declaró en ABC AM 730.

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