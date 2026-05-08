“Aún hay tiempo” para tratar rendición de cuentas de Nenecho y Bello, según concejal

Este viernes, concejales municipales de Asunción pertenecientes al oficialismo colorado cartista y sus aliados dejaron sin quorum una sesión de la Junta Municipal que debía analizar la rendición de cuentas del año 2025 de la Intendencia, administrada hasta agosto de ese año por el intendente cartista Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez (ANR) y posteriormente por el actual intendente Luis Bello (ANR), también cartista.

Solo algunos colorados disidentes y concejales opositores se presentaron para participar en la sesión.

La oposición enfatizó que las ausencias de hoy no fueron justificadas y argumentaron que se debieron a una intención del cartismo de “blanquear” la cuestionada gestión de los intendentes el año pasado, teniendo en cuenta que la rendición de cuentas que presentó la Intendencia tendrá aprobación ficta el domingo.

Aún hay tiempo, dice concejal

El concejal Javier Pintos (ANR), uno de los que se presentaron para la sesión, opinó que fue “apresurado” levantar la sesión de hoy y señaló que aún hay tiempo para que la Junta realice una nueva convocatoria antes de que la rendición de cuentas quede aprobada por defecto este fin de semana.

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“El tema es demasiado delicado y amerita reconsiderar la situación”, dijo el concejal Pintos.

Calificó la situación en torno a la rendición de cuentas de la Intendencia de “compleja” e “incómoda” debido a que “expone la realidad institucional y la conducta de cada concejal”.

Si bien no quiso dar una opinión explícita sobre el último balance presentado por el intendente Bello, recordó que él no votó por la aprobación de los balances anteriores, insinuando que esa será también su postura con el más reciente.

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La oposición ha acusado en repetidas ocasiones a la bancada oficialista en la Junta Municipal de Asunción de operar para blanquear las administraciones de los intendentes Rodríguez y Bello, marcadas por numerosos escándalos como el supuesto desvío de 500 mil millones de guaraníes provenientes de bonos que debían ser invertidos en obras de infraestructura cuando Rodríguez era intendente, entre otros.