Caso Hernán Rivas: abogado advierte sobre un esquema “más profundo”

La reciente celeridad de la Corte Suprema de Justicia en el caso del senador Hernán Rivas ha generado un impacto positivo en los sectores que impulsaron la denuncia por producción de documentos no auténticos.

Para el abogado Juan Martín Barba, uno de los principales denunciantes, la rapidez con la que ha obrado la máxima instancia judicial es “admirable” y representa una señal de esperanza frente a un sistema que parecía blindado.

“Este es un tema tremendo, donde el senador es una simple prueba de lo que hay detrás de todo esto”, afirmó Barba.

Según el jurista, el caso de Rivas no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una fábrica de títulos falsos que inundan el mercado laboral paraguayo.

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“La presión ciudadana y gremial ha sido determinante para que el proceso judicial avance, volviéndolo inatajable para quienes intentaron ejercer influencias políticas para frenarlo”, mencionó.

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Un gremio humillado y una ciudadanía en alerta

Barba fue tajante al señalar la ausencia de pruebas sobre la formación del exlegislador: “Este señor no tenía un compañero, no tenía un profesor. No pudo demostrar que asistió a ninguna sede de la Universidad y se pasó dando argumentos falsos”.

Esta situación es descrita como una bofetada tanto para los profesionales que cumplieron con sus años de estudio como para la ciudadanía en general.

El peligro, advierte Barba, es que la falta de sanciones ejemplares permite que este esquema persista, extendiéndose a otras áreas críticas como la medicina, la arquitectura y la ingeniería, donde ya existen sospechas de profesionales con títulos de contenido falso.