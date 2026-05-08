¿Qué pasará con Hernán Rivas? Cartismo lo sigue arropando y “tira la pelota” a instituciones

La Cámara de Senadores sesionará de forma extraordinaria el próximo martes 12 de mayo y uno de los temas centrales es la posición que asumirá el cartismo frente al caso Hernán Rivas, cuyo sobreseimiento definitivo fue anulado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordenó la realización de un juicio oral para definir el proceso por el supuesto título falso del parlamentario cartista.

Frente a las voces disidentes dentro del coloradismo que señalan que la permanencia, tanto de Rivas como de Erico Galeano, avergüenzan al partido, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, dijo que la bancada oficialista procederá en base a lo que dictan las normas y dijo que el planteamiento de echar parlamentarios es “populismo” en el marco de la actual campaña política.

“Estamos respetando el estado de derecho; el estado republicano. Paraguay es una república democrática donde se establece y siempre digo, el derecho humano universal es la presunción de la inocencia, está en nuestra Constitución. Podemos hacer un juzgamiento y echar al colega pero ¿qué soluciona?”, dijo Núñez.

El senador cartista dijo que para la ciudadanía es mejor que el caso de Rivas se resuelva en la instancia judicial; un discurso contradictorio teniendo en cuenta que a Kattya González la expulsaron en tiempo récord hace dos años. Núñez no quiso opinar sobre el título de Rivas, porque supuestamente eso sería inmiscuirse en algo que corresponde a otro poder del Estado, pero admitió que hay un desgaste político.

Añadió que la llegada de Rivas al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) no se dio solo gracias a votos del cartismo. “Las responsabilidades son personales. En el Jurado, el que le propuso era uno de Añetete y quién iba a saber si el título era falso o no, ahora se eleva a juicio oral y ahora vamos a saber”, expresó.

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“Ni Aneaes ni Cones son creíbles”

Natalicio Chase, líder de la bancada cartista en la Cámara de Senadores, apuntó a las instituciones que avalaron el título de Hernán Rivas y permitieron que se llegue a esta instancia; manifestó que sus responsables no pueden desconocer la situación.

“Más peligroso que el título falso, son las instituciones que son tan violables. El Senado no tiene por qué ser Sherlock Holmes de cada título de cada profesional, no tiene la posibilidad mínima de analizar la veracidad (…) no son creíbles las instituciones, por eso estamos en esta duda. Ni Aneaes ni Cones, ni ninguna de ellas son creíbles”, cuestionó Chase.

La bancada tendrá la última palabra

Chase dijo que el caso de Rivas será analizado en la bancada de Honor Colorado la próxima semana, así como se hizo con Erico Galeano y no se descarta ninguna postura. Es decir, lo se pueda definir en la Justicia no incidirá en la decisión política.

“No vamos a aguardar ningún proceso, vamos a aguardar la decisión que tome la bancada con todos sus miembros. Acá todo es político, acá no hay nada de proceso justiciable”, dijo y negó que la dilación de la decisión sea para “medir la temperatura” de la indignación ciudadana.

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