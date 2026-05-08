Encarnación: Tiene siete aspirantes a intendente

- Sebastian “Cheba” Emilio Remesowski Squef: Dentro de la interna colorada, el cartismo busca recuperar la comuna con este diputado, quien competirá con el movimiento “Encarnación Nos Une” y la Lista 24. Accionista de Grillo SRL reporta un gasto de campaña de G. 150 millones.
Lea más: En acto oficial, Peña pide votos para precandidato cartista a intendente de Encarnación
- Diego Rafael Aquino Mercado: El exvicepresidente Hugo Velázquez y su movimiento Fuerza Republicana respaldan a este concejal municipal con la Lista 4. Reporta un gasto de campaña de G. 150 millones.
- Eduardo Víctor Florentín Bolf: El expresidente Mario Abdo Benítez respalda a este concejal municipal quien se postula por el movimiento “Somos Encarnación” y la Lista 39. Gastará G. 300 millones. Es un empresario con acciones en 11 firmas y fondos en cuatro entidades.
- Ronal David Bruno Urbina: se candidata por el movimiento Redención Colorada y la Lista 53. Su declaración jurada de gasto de campaña no aparece en el sistema ONAFIP.
Opositores
- Carlos Alberto Pereira Rieve (PLRA, Alianza): La oposición busca retener el poder y presenta como candidato único a este diputado, hermano del gobernador Javier Pereira (PLRA). Con el movimiento “Itapúa en Marcha” se postula en lista única (4). Tiene el respaldo de Luis Yd (PPQ), el intendente saliente. Es accionista de Mega Servicios de Ingeniería SRL y Mega Concret SA. Gastará G. 30 millones.
- Oscar Antonio Flecha (PJ): El Partido De La Juventud respalda a este concejal departamental quien ingresó al colegiado por Cruzada Nacional. Se postula en la interna con lista única (21). Gastará G. 5 millones.
- Carmen Aida Espinoza Morel: El Partido Tekojoja Lista 99 respalda a esta profesora universitaria. No reporta gasto de campaña.