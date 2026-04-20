En acto oficial, Peña pide votos para precandidato cartista a intendente de Encarnación

Las palabras del presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC) fueron vertidas hoy en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, en el acto de inauguración del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) “Semillas del Futuro”, el segundo en funcionamiento a nivel país, en el marco de un plan nacional que se extenderá a los 17 departamentos y la capital.

“Sin ánimo de meterme tanto en el calendario electoral, yo también albergo la esperanza que este hermoso distrito de Encarnación, tanto en las elecciones ahora en junio como en las generales, y es lo que yo conozco, discúlpenme, que pueda elegir a una persona como Sebastián Remesowski, hoy diputado nacional”, expresó Peña.

El titular del Ejecutivo afirmó que “algunos” se escandalizarán pero “sería un cínico” sino expreso que alberga “esperanza” para Encarnación.

En el acto asistieron varias autoridades nacionales y departamentales, como el gobernador de Itapúa, Javier Pereira Rieve, cuyo hermano, el diputado Carlos Pereira Rieve, es precandidato a intendente de Encarnación, liderando una alianza opositora.

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También asistió el diputado Sebastián Remesowski (ANR- HC), quien reemplazó al diputado Walter Harms, quien falleció el 2 de diciembre de 2023.

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El legislador cartista se postula a Intendencia de Encarnación por Honor Colorado. La comuna está en manos de la oposición desde hace dos periodos. El actual intendente Luis Yd culmina su gestión este fin de año.

Las internas municipales están previstas el 7 de junio y las elecciones municipales el 4 de octubre.

“Es un ejemplo”

En otro momento de su discurso, Santiago Peña dijo que Encarnación es “es un ejemplo”. “Ustedes forjaron esto, ustedes hoy tienen una gran oportunidad, una gran responsabilidad de elegir a ver quién va a cuidar esta ciudad los próximos cinco años”, manifestó el titular del Poder Ejecutivo.

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Finalmente habló de programa CAIPI. Peña señaló que el país está comenzando a saldar una deuda histórica con los niños más pequeños, mediante la implementación de un modelo integral que articula cuidado, salud, nutrición y estimulación temprana.