Erico Galeano también debe ser echado de la ANR, afirma Centurión

El diputado abdista Daniel Centurión, si bien dijo valorar la decisión de Honor Colorado, espera que finalmente concreten no solo la expulsión del Senado, sino del Partido Colorado del senador Erico Galeano (ANR, exaliado cartista), porque si bien su responsabilidad es personal, “arrastra a todos los colorados”.

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“No estamos hablando de cualquier tipo de hecho punible, estamos hablando de asociación criminal, vínculos con narcotráfico y una condena que es ratificada en el Tribunal de Apelación. Así que yo creo que no existía otro camino (que la expulsión) y esperemos que el martes sea expulsado del Congreso y también espero que sea expulsado de filas del Partido Colorado”, remarcó Centurión sobre el caso Galeno.

El cartismo ha sostenido hasta ahora a Erico Galeano, incluso tras simular soltarle la mano durante el juicio por el cual fue condenado a 13 años de prisión en la causa vinculada al caso A Ultranza Py.

Si bien supuestamente ya no integraba las filas del cartismo tras la condena en primera instancia, para no echarlo del Congreso le concedieron un permiso irregular que igual le servía para no ir preso.

Es por esto que Centurión dice que “de oficio” el Tribunal de Conducta de la ANR debería de activar el mecanismo para expulsar a Erico del partido, pero duda que ocurra.

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“Yo apelo al pragmatismo en el liderazgo de Horacio Cartes”, pero independiente de eso “el Tribunal de Conducta partidario puede actuar de oficio”, ya que el caso es de público conocimiento, remarcó.

Sostuvo que “si las cosas sucediesen de manera natural, de manera normal, ese tendría que ser el desenlace: la expulsión del partido; (...) pero no creo que se dé porque siempre existe el corporativismo y porque es parte de Honor Colorado, ya que si bien ahora lo niegan, sigue siendo amigo de los oficialistas”.

Finalmente, también incluyó al ahora renunciante senador Hernán David Rivas entre los que junto a Erico, son un “quemo” para los colorados y que cree deben ser irradiados.

Dijo que tanto Rivas como Erico son “una vergüenza y una terrible carga que pesa sobre nuestro partido” y remarcó que el presidente de la República, Santiago Peña no puede desentenderse de Hernán Rivas, ya que fue uno de los que lo puso en el JEM.

“El presidente Santiago Peña le dio su respaldo a Hernán Rivas para que presida nada más y nada menos que el JEM, porque querían tenerlo como un elemento allí para hacer cualquier tipo de cosa” y “no se puede desentender”, apuntó.