Video: así se ve la mansión de Hernán Rivas en Lambaré

El diario ABC Color publicó que la casa del senador cartista Hernán Rivas comenzó a construirse casi a finales del año 2022 y tras avanzar sin pausas, pronto mostró una imponente estructura.

Conforme avanzaba la construcción se pudo notar que la mansión tendrá dos niveles, al igual que varios ambientes, incluyendo una amplia terraza y galerías.

Hasta ahora, en el día que se comunicó que Rivas renuncia a su banca en la Cámara de Senadores, continuarían las obras para lo que sería su residencia que ahora se muestra con varios vidrios templados.

Asimismo, el inmueble donde se edifica esa mansión figuraba a nombre de los suegros del senador cartista, el exconcejal colorado de Ybycuí Juan Escobar y su esposa, Silvina Franco de Escobar. Ambos son los padres de Elena Elizabeth Escobar Franco, esposa del colorado y exfuncionaria de la Contraloría General de la República (CGR).

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Rivas en el JEM

La ostentosa edificación arrancó cuando el senador se desempeñaba como miembro del JEM, pero quedó parada por un tiempo tras el escándalo con su presunto título falso.

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Esta misma situación, las dudas en torno a su “título” de abogado, ahora lo llevarán a afrontar juicio oral y público.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó a los magistrados María Fernanda García de Zúñiga (presidenta), Yolanda Portillo y Héctor Capurro para juzgar la causa por supuesto título falso de abogado del senador cartista Hernán David Rivas, renunciante a su banca y que se expone a 11 años de prisión.

La fecha tentativa del juicio es el 3 de junio.

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