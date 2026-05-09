Coronel Bogado: denuncian que precandidato cartista tiene custodia policial

Un reclamo anónimo de pobladores del distrito de Coronel Bogado expone que el actual concejal departamental y precandidato a la intendencia por el movimiento Honor Colorado de la ANR, Jhonatan Giles, se maneja con custodia personal de un efectivo activo de la Policía Nacional.

Los mismos se manifestaron indignados por la situación, ya que el uniformado estaría presente de particular en actos personales y políticos del precandidato. El policía sería el suboficial principal Ramón Omar Cano Conti.

Señalan que esta designación vendría desde las autoridades policiales del departamento, tras el ataque con explosivos a la empresa Algisa, en febrero de este año, que es propiedad del padre del precandidato, el señor Alberto Giles.

Entretanto, cuestionan que la Policía Nacional esté a disposición de precandidatos en campaña, sobre todo debido a que la cantidad de uniformados en las comisarías es escasa.

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Pedido vía amparo

Jhonatan Giles explicó que la designación del suboficial se dio a través de un amparo judicial, que se resolvió el 27 de febrero por parte del Juzgado Penal de Garantías N.° 4.

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En la solicitud y ante esa instancia, el mismo habría manifestado que solicitó amparo debido al atentado registrado en la empresa familiar y su lugar de trabajo. Señaló que al ser concejal departamental y precandidato a intendente está en contacto con mucha gente y se expone a muchos peligros.

“Por el caso sucedido, no nos queda claro el trasfondo del ataque, ya que en el atraco no se perpetró ningún robo y yo actualmente soy una figura pública destacada dentro de la comunidad, lo que hace que solicite este amparo para poder estar seguro, tranquilo y resguardado. También, con la salvedad de que estoy viviendo en el distrito de Bogado, solo, soy soltero, encontrándose latente una alta inseguridad por los continuos hechos delictivos. Me encuentro en constante comunicación con los agentes de investigaciones que llevan el caso y ellos aducen que, al no perpetrarse el robo, este tipo de grupos vuelve a cometer extorsiones, secuestros o atenta contra la integridad de la familia o de la persona víctima del ataque inicial. También, postataque, hemos denunciado la presencia de drones sobre mi vivienda y sobre la empresa con la que trabajo, solicitando que el resguardo sea sine die hasta tanto culmine la investigación”, dice parte del amparo

El director de la Dirección de Policía en Itapúa, comisario Hilario Godoy, manifestó que la designación de este uniformado responde a esta resolución judicial. Indicó que, tras el hecho que involucró explosivos, la familia Giles recibió amenazas, por lo que se resolvió designar al personal, que es oriundo de esa zona.

El documento dicta el resguardo del precandidato hasta el 30 de junio del corriente.

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Custodia parcial

El precandidato manifestó que, en realidad, la custodia del uniformado es solamente en ocasiones puntuales. Indicó que su familia continúa con miedo tras el atentado contra la empresa familiar, además de las amenazas que continúan recibiendo.

“Me gustaría tener una vida normal e intento no dejar que esta situación me afecte”, afirmó. Sostuvo que, por su condición de concejal departamental y precandidato, necesita estar en contacto con la gente. No obstante, conversa constantemente con las autoridades policiales para que, supuestamente, esta custodia se haga solo en algunas de sus actividades.