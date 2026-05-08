Tras renuncia de Rivas, ‘Tony’ Barrios reasegura una banca como senador titular

El senador cartista Hernán David Rivas se vió forzado a renunciar a su banca de senador tras verse acorralado por las irregularidades que cada vez más se suman en contra de la legalidad de su título de abogado.

Ayer, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló el sobreseimiento definitivo del senador Rivas, tras hacer lugar al recurso extraordinario de casación planteado por el Ministerio Público.

Para los ministros “no existe afectación” para el legislador, que ahora deberá afrontar juicio por los dos delitos de los que es acusado por la Fiscalía.

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En la etapa del sobreseimiento, el senador Rivas habría amenazado a la fiscala Patricia Sánchez que se encargaría de su destitución del Ministerio Público si presentaba un recurso contra el fallo que sobreseyó al legislador, del proceso por su título de abogado presuntamente falsificado.

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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, nunca remitió al Senado el documento interno que revela que fue Rivas quien amedrentó a la fiscala.

Los opositores exigían el documento oficial para promover el pedido de pérdida de investidura contra el senador Rivas.

Por orden de prelación

Con la salida del primer senador cartista, asumirá el primer suplente colorado, en este caso el senador Antonio Barrios, quien desde el inicio de la nueva legislatura, en julio del 2023 reemplaza al senador con permiso, Juan Carlos Baruja, actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

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En la Cámara de Senadores, se amparan en el artículo 163 de la Ley N° 834/96 del Código Electoral que establece que en caso de renuncia, inhabilidad, muerte o permiso de un miembro ya incorporado, lo sustituirá aquel que en la lista respectiva de suplentes de su partido o movimiento político figure en el orden de prelación.

Señala, además que el mismo sistema regirá para las alianzas electorales, salvo que las partes hayan acordado otro diferente.

Otro senador suplente en la mira

De confirmarse, en la sesión extraordinaria del martes, la expulsión del senador Erico Galeano (ANR, HC), si antes no renuncia al cargo como lo hizo Rivas, el segundo suplente colorado que asumirá como miembro titular será el senador Ramón Retamozo.

Retamozo ingresó por Fuerza Republicana, aunque desde que reemplazó al senador con permiso, Enrique Riera, para que asuma como ministro del Interior, se mostró muy cercano al cartismo, tanto que incluso llegó a integrar la mesa directiva del Senado.