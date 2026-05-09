Pettengill: “Rivas y Erico Galeano ya se tenían que ir del Senado hace rato”

Durante una entrevista en el programa “No Tiene Nombre”, emitido por ABC Cardinal, Pettengill sostuvo que cuando exista una condena firme contra un afiliado colorado, su expulsión del Partido Colorado debe darse de forma automática.

“Como el que muere hay que darle de baja. Eso ya no es que hay que darle baja. Es automático”, expresó el legislador, comparando la expulsión partidaria con una “defunción”.

Pettengill fue consultado sobre la permanencia de Rivas y Galeano dentro de la Cámara Alta pese a los graves cuestionamientos judiciales que enfrentan.

En el caso de Erico Galeano, condenado en segunda instancia por lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza, el senador de Fuerza Republicana señaló que el legislador “debería salir”.

“Estos deberían haber renunciado hace rato. Le dijimos muchas veces”, afirmó.

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Sobre Galeano, Pettengill recordó que lo conoció desde el ámbito deportivo y que inicialmente no percibía señales que lo vincularan con estructuras criminales. “Yo lo conozco del mundo del fútbol a Érico. Era una persona normal, no te llamaba la atención”, indicó.

“Es automático, como una defunción”

El senador colorado también defendió que la ANR debe aplicar automáticamente la expulsión de dirigentes condenados una vez que las sentencias queden firmes y ejecutoriadas. “Una vez que se demuestra, es automático. Es como una defunción”, insistió.

No obstante, aclaró que actualmente ni Galeano ni Rivas cuentan todavía con condenas ejecutoriadas, aunque reconoció que políticamente ambos casos ya eran insostenibles.

Las declaraciones se producen luego de la renuncia de Hernán Rivas al Senado, acorralado por el escándalo generado tras las denuncias sobre su presunto título falso de abogado.

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A esto se suma la decisión de la Corte Suprema de abrir juicio oral por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

“La justicia frena inversiones”

Pettengill también apuntó contra el sistema judicial y aseguró que la inseguridad jurídica es uno de los principales obstáculos para atraer grandes inversiones extranjeras al país.

“Paraguay tiene un problema con la justicia. La justicia es la que frena las inversiones para que vengan a Paraguay”, sostuvo.

El senador explicó que los inversores internacionales observan con preocupación la lentitud judicial y la posibilidad de que proyectos millonarios queden paralizados por medidas cautelares o conflictos sin resolución rápida.

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“Ellos quieren protección legal. Y eso es una materia pendiente de todos los poderes del Estado”, afirmó.

Según Pettengill, la falta de garantías jurídicas genera además espacios para extorsiones y desalienta emprendimientos de gran escala.

Fuerza Republicana apuesta a un candidato único en 2028

En otro momento de la entrevista, el legislador aseguró que la disidencia colorada llegará unida a las elecciones presidenciales de 2028 y descartó divisiones dentro del sector opositor al cartismo.

“Te quiero asegurar, de parte de Fuerza Republicana, que solamente un candidato de la disidencia va a haber”, afirmó.

Pettengill, quien se posiciona como precandidato presidencial de Fuerza Republicana, sostuvo que el sector buscará consensuar una candidatura única para enfrentar al oficialismo. “No nos vamos a ir divididos para perder. Vamos a consensuar y vamos a llegar unidos”, remarcó.

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El senador recordó además que desde su ingreso al Congreso se mantuvo como “disidente pero colorado”, apoyando únicamente aquellas iniciativas con las que coincidía políticamente.

“Siempre mantuvimos nuestra postura. No estuvimos cambiando de posición”, concluyó.