La Red Desinformante: gobierno se desmarca de Villaverde, pero admite cercanía política

Juan Roberto Villaverde Emategui, “Jimmy” fue señalado por una extrabajadora y productora de contenidos en Central Noticias como el responsable de la administración del sitio, a través de una agencia a cargo. El mismo fue incluso hasta reconocido por el propio ministro Gustavo Villate como un “militante” oficialista.

Villaverde aparece en varias fotos oficiales del gobierno, entre las cuales resalta un evento con comunicadores del Mitic, donde posa junto a la viceministra Alejandra Duarte, Hector Riveros, César Palacios, y Aníbal Domaniczky, todos altos funcionarios de la institución, donde participó como parte del “staff” de comunicadores del Estado.

Central Noticias es una de las páginas que integra la red conocida como “La Red Desinformante”, que compone el grupo de varias páginas y perfiles en redes sociales que pautaron millonarios montos para atacar a medios, periodistas y activistas sociales críticos al gobierno.

Hoy, en entrevista con nuestro medio, la viceministra Alejandra Duarte confirmó el vínculo de Villaverde con varias autoridades del gobierno en cuanto al manejo comunicacional, pero negó que el mismo tenga algún contrato ya sea personal o con algunas de las empresas que maneja con el Estado.

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“Jimmy es una persona que trabajó con nosotros, inclusive en campaña estuvo. Él es un activista, es un militante superactivo. Lo solemos ver inclusive en actos de gobierno. Él siempre estuvo y realmente es una persona que trabaja inclusive con actores políticos, con gobernadores, es una persona del equipo Honor Colorado que siempre estuvo”, respondió ante la consulta.

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Vínculo de Villaverde con el gobierno

Sobre el evento en el que aparece Villaverde, organizado por el Mitic, dijo que el mismo se realizó cuando arrancó el gobierno y que estuvo a cargo de César Palacios, en el que participaron actores del sector privado invitados por la institución a dar charlas y que tenía el objetivo de conocer a los comunicadores.

“Él suele dar estas charlas inclusive en el Partido Colorado, a nosotros en ese momento estábamos arrancando el gobierno, nos parecía superimportante también contar todas las buenas prácticas, las experiencias, etcétera, y recuerdo en ese entonces que no recuerdo bien, pero Jimmy iba a asumir su cargo en la EBY, por eso es que estaba inclusive ahí, pero sí, él es una persona que está en el ambiente de comunicación de todos, o sea, a nivel político”, agregó.

Contó que Villaverde cuenta hoy día con una agencia en el sector privado, pero negó que tengan contrato con la misma o con cualquiera que esté a cargo del militante. Destacó que la mirada de Jimmy era “superimportante” porque traía consigo “lo que aprendimos en campaña en todo lo que se viene haciendo a través del partido”.

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Sobre su participación en grupos de WhatsApp, respondió que hay demasiados, por lo que desconoce si es que integra alguno. Negó que Villaverde ocupe cargos en el Mitic, como también que sea el Community Manager de Santiago Peña, el cual es una persona de nombre Ezequiel.

“Nosotros tenemos un canal de difusión, que de hecho Héctor (Riveros) a través de los medios del Estado compartimos un montón de grupos de WhatsApp en donde tratamos justamente de promover y de difundir todas las acciones de gobierno. Eso es algo supercomún (...) No sé si es una coordinación directa con él a través de los grupos de difusión”, refirió.

Mitic “preocupado” por fake news

La viceministra afirmó que el Mitic está “preocupado” por la difusión de las fake news (noticias falsas), y que incluso como institución cumplen con un rol de control ante las denuncias, recordando los casos de diciembre del año en los que se usó la imagen de periodistas, del Presidente de la República, Santiago Peña, o de la Primera Dama para pedir préstamos.

“Nosotros estamos preocupados y ocupados sobre cómo hoy en el mundo digital existen estas páginas de fake news y cómo nosotros desde el Mitic tenemos que tener un rol superactivo. Nosotros nos damos cuenta con el equipo del SER que hay épocas donde se da como en una manera mucho más fuerte”, afirmó.

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Sin embargo, no habló sobre la campaña sucia realizada desde estas páginas digitales que gastaron cientos de millones de guaraníes para atacar a la prensa libre. Negó vínculo alguno con la empresa de Colombia DigiMarket, desde donde se pautaron estos ataques y coincidentemente varias publicidades de campañas del propio gobierno.

Además, al consultarle sobre si habría una actitud solidaria por parte de una empresa privada con el gobierno que pagó por las pautas, dijo desconocer esa situación.

Héctor Riveros pide “no satanizar la militancia”

Por su parte, Héctor Riveros, director general de Medios del Estado del Mitic, pidió “no satanizar la militancia” al hablar sobre Jimmy Villaverde.

“A mí me parece importante no satanizar la militancia”, a la par de mencionar que la ideología de la persona no debería desacreditar su trabajo o su “investigación”.

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Posteriormente, se le insistió en que el tema en cuestión trata sobre el posible uso de fondos públicos para pautar ataques contra la prensa crítica al gobierno, a lo que nuevamente respondió la viceministra Duarte que no tienen vínculo alguno con las páginas y empresas que formarían parte de La Red Desinformante.