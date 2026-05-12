Esto dice el senador Bachi Núñez sobre la denuncia presentada en su contra

El abogado Francisco Rubén Penayo Almada, quien también es funcionario del Congreso Nacional, formalizó una denuncia penal contra el senador Basilio “Bachi” Núñez ante el Ministerio Público.

Los cargos presentados incluyen la presunta comisión de lesión de confianza, tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios, por lo que el denunciante solicita que la Justicia determine si existió un perjuicio patrimonial al Estado mediante el uso de fondos públicos para fines ajenos al servicio público.

El presidente del Congreso rechazó las acusaciones y afirmó que se trata de una maniobra política en su contra. “Él fue candidato del Frente Guasu. Por mi parte, me voy a defender en la justicia y con la verdad”, apuntó el legislador.

Con respecto al denunciante, señaló que este ingresó al Congreso sin concurso, nombrado por el pedido de una bancada, en aquel entonces Avanza País. “Denunció una cuestión que él mismo no puede explicar”, afirmó.

Lea más: Funcionario denuncia a Bachi por lesión de confianza y otros delitos

En otro momento, Bachi señaló que esta persona no presentó declaraciones juradas, que su pareja trabaja como secretaria general en el Ministerio de Desarrollo Social, donde -señaló- entró sin concurso y gana 33 millones de guaraníes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Yo estoy a disposición de la Justicia. Creo que hemos accionado correctamente en estos casi dos años como presidente del Congreso, pero tampoco voy a aceptar que mancillen mi nombre”, sostuvo.

Para finalizar, indicó que esta persona entró al Congreso ganando 6 millones y ahora gana 16 millones de guaraníes. “Seguramente se enojó porque en otros periodos tenía grandes aumentos y bajo mi mandato su última categorización fue de 500.000 guaraníes”, aseguró.