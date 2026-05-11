Funcionario denuncia a Bachi por lesión de confianza y otros delitos

El abogado Francisco Rubén Penayo Almada, quien también es funcionario del Congreso Nacional, formalizó una denuncia penal contra el senador Basilio “Bachi” Núñez ante el Ministerio Público.

Los cargos presentados incluyen la presunta comisión de lesión de confianza, tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios, por lo que el denunciante solicita que la justicia determine si existió un perjuicio patrimonial al Estado mediante el uso de fondos públicos para fines ajenos al servicio público.

Asimismo, el “núcleo” de la denuncia reside en la supuesta incorporación masiva de aproximadamente 300 nuevos funcionarios bajo la gestión del cartista entre contrataciones y nombramientos. Inclusive, según el documento, las designaciones habrían beneficiado a personas con estrechos vínculos partidarios, específicamente del movimiento Honor Colorado y otros sectores aliados.

Otro punto es también el presunto el cobro de sobresueldos por parte del legislador, ya que nuevamente según el escrito se detalla que Núñez percibiría mensualmente unos G. 21.100.950 en concepto de bonificaciones adicionales a su dieta legislativa.

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“Esperanza muy limitada”

De igual manera, Penayo aseguró que mantiene una “esperanza muy limitada” con respecto a la Fiscalía, a cargo de Emiliano Rolón.

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“Mi esperanza es muy limitada, no obstante, tengo fe y confío en que los argumentos legales están dados para investigar. Se escuchan quejas (dentro del Congreso), gente que ha respondido de manera correcta, de manera repentina aparecen otros con ajustes salariales, ascensos meteóricos”, citó en comunicación con ABC Color.

También insta a que la Fiscalía revise con la Contraloría General de la República (CGR) todo lo vinculado a promociones o reajustes dentro del Poder Legislativo.

Finalmente, confirmó que ahora entra un periodo de una a dos semanas para determinar si la Unidad Especializada toma el caso, lo pasan a otra instancia o lo desechan antes de abrir una carpeta fiscal. “Estoy a disposición de ellos para que me convoquen, dar más información al respecto y ratificar mi denuncia”, concluyó.

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