Hernán Rivas: Fue el más aplicado para el quincho, dice diputado Aguilera

El diputado opositor Diosnel Aguilera indicó que el ahora ex senador Hernán Rivas (ANR-HC) fue un cliente más de un sistema generado para recaudar millones, robando el sueño y esperanzas de muchos jóvenes. Habló sobre la venta de los “títulos mau” que evidenció el caso de Rivas.

“Él no es más que un cliente osado de un sistema que ha generado millones de dólares robando sueños y esperanzas de muchos jóvenes paraguayos”, manifestó Diosnel Aguilera.

Indicó que Hernán Rivas llegó a ser Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados gracias a que fue servil y obsecuente, tal como exige el cartismo para militar dentro del movimiento y llegar a ocupar algún cargo relevante.

“Hernán, por ser el más aplicado conforme a los indicadores de la matriz de calidad del quincho llegó a ser presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano que juzga a jueces. Lógicamente sin tener ni la mínima formación jurídica su sola cualidad fue ser servil y obsecuente, condición que necesariamente debe cumplir aquel que milita en ese movimiento y quiere ocupar un lugar relevante”, sostuvo Diosnel Aguilera.

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El diputado opositor pidió no quedarse con la anécdota, sino que dimensionar la gravedad del problema y combatir el esquema de corrupción montado para la venta de títulos.

“Uno no dimensiona lo grave de este esquema. La gravedad del esquema es que hoy muchos de los supuestos profesionales formados en la universidad de garaje están ocupando un lugar en un quirófano, educando a nuestros hijos, o juzgando a un inocente sin tener una mínima preparación académica”, dijo el diputado.

Pidió al Ministerio Público abrir una investigación para desarticular el esquema creado para estafar a los jóvenes.

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“No es solo Hernán, sino el esquema. Esta ingeniería montada que se ha llevado fortunas robando sueños y esperanzas. Hago un llamado al Ministerio Público para investigar, para estar a la pesquisa de esta ingeniería financiera de la estafa más grande que se produjo en el país mediante universidades privadas de garaje que venden títulos y provocan daño a hijos de paraguayos”, puntualizó Diosnel Aguilera.