“Asumimos el costo político”, dice Maidana sobre Rivas y Galeano

El condenado senador cartista Erico Galeano renunciaría mañana a su banca en la Cámara Alta, según anunció uno de sus abogados. Por su parte, el legislador cuestionado por su presunto título falso de abogado, Hernán Rivas, renunció el viernes pasado.

Sobre el primer caso, el senador Derlis Maidana, referente de Honor Colorado, aseguró que “tenemos la posición tomada” de aceptar la renuncia de Galeano y el senador Carlos Liseras volvería a asumir cuando la banca quede disponible.

En lo que refiere a la renuncia de Rivas sostuvo que “a todos nos tomó por sorpresa”, ya que varios legisladores se encontraban por el interior del país o con temas particulares ese viernes.

“Evidentemente son situaciones que nos afectaron como bancada, como partido, pero estamos tranquilos en el sentido de que en un Estado de derecho la Justicia tiene la última palabra”, declaró a la ABC AM 730.

Lea más: Erico Galeano presentaría mañana su renuncia por “sugerencias” de abogados

“Asumimos el costo político”

Ante las críticas hacia Honor Colorado por el caso de ambos, Maidana reconoció que se generó un “desgaste” e incluso sostuvo que “asumimos el costo político” de mantenerlos pese a los fuertes cuestionamientos hacia los legisladores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre la demora, el cartista reiteró que es la Justicia la encargada de ambos casos, por lo que si bien dentro del oficialismo dan “el derecho a la defensa”, también dijo que la responsabilidad por presuntos hechos punibles es “estrictamente personal” y esta no debe recaer de manera colectiva sobre el partido o los compañeros de bancada.

“Yo soy el responsable de mis hechos; asumimos el costo político, pero también somos conscientes de que no pusimos obstáculos y de que la justicia se va pronunciando al respecto“, sentenció.

El senador Erico Galeano fue condenado por lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza PY, mientras que el senador Hernán Rivas deberá afrontar juicio por su presunto título falso de abogado.

Lea más: Título “mau”: Hernán Rivas presenta renuncia a la Cámara de Senadores