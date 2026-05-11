Detrás de Camilo están Latorre, “Nenecho” y todos los que fundieron Asunción, según Hugo Ramirez

El exdiputado y precandidato a concejal colorado, Hugo Ramírez (ANR, Añetete - Lista 6 opción 1) subrayó que el mismo equipo que instaló y respaldó a Oscar “Nenecho” Rodríguez es el mismo que ahora quiere instalar a Camilo Pérez (ANR, HC).

“Camilo es el rostro nuevo, bien peinado y adornado detrás del cual se esconden todos los que fundieron la municipalidad de Asunción. A ese modelo nosotros nos estamos enfrentando”, señaló.

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Repudió que Pérez tenga como eslogan “Asu Puede Cambiar” cuando representa el continuismo cartista . “¿Cómo pueden intentar seguir teniéndonos de tontos?. Si el jefe de campaña de Camilo es fue el jefe de campaña de Nenecho", señaló apuntando al presidente de la Cámara de Diputados Raúl Latorre (ANR, HC).

Sacar a Nenecho no fue “arrebato de honestidad”

Recordó también que el cartismo respaldó a “Nenecho” en casi todo su mandato y que solo quisieron sacarlo de la Comuna cuando ya se constituía en un problema político.

Indicó que si bien los cartistas intentaron “pintarse” como en un “arrebato de honestidad”, finalmente lo que hicieron fue retirarle a Nenecho un instrumento político, económico, financiero y social para los fines políticos y electorales de Raúl Latorre. ¿Y quién es el jefe de campaña de Camilo? Es Raúl Latorre", insistió.

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Recalcó además que los candidatos a concejales de Camilo Pérez son los mismos que votaron por aprobar el balance 2025 de Luis Bello y Nenecho, ya sea siendo directores o concejales municipales y candidatos nuevamente a la reelección.

Cartismo busca figuras para esconder a los mismos

Sostuvo que a su criterio, la ciudadanía finalmente está demostrando el cansancio de lo que denomina “la estética cartista” que dijo se caracteriza por buscar figuras detrás de las que se pueden esconder todos los ineficientes y corruptos “que son los que destruyeron la municipalidad de Asunción”.

Acotó que el balance del 2025 de la Comuna Capitalina no es un simple trámite, sino “la foto de una ciudad quebrada”.

“Y ese modelo es el que hoy encabeza Camilo, el modelo del Presidente de la República, que es un modelo de saqueo y de ineficiencia, de muerte por falta de remedios en los hospitales, pero de negocio para sus amigos, utilizando el dinero público para enviar a sus bancos amigos para después utilizarlo como posibilidad de negocio, usarlo como usura”, subrayó.

Ramírez finalmente advirtió que este modelo tendrá un costo político contra la ANR en las urnas.

“Nosotros tenemos, que enfrentar a este modelo de la prebenda, de la corrupción, del dinero fácil, de los ‘presupuestívoros’ con el auténtico coloradismo”, remarcó.