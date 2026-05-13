Parece chiste, pero es real: Cartistas darán “cátedra” sobre transparencia

“El Derecho de acceso a la información pública y la transparencia gubernamental en el Paraguay” es el nombre de la jornada institucional en donde los diputados cartistas; Rocío Abed y Yamil Esgaib serán disertantes. Sí, parece chiste pero es real.

Ambos parlamentarios desde sus bancas cada semana se niegan a aprobar diferentes pedidos de informes a instituciones públicas que realizan los diputados opositores, evitando de esta manera el derecho del ciudadano a informarse de primera mano, sin embargo, darán cátedra sobre el tema.

Lea más: Censura cartista: rechazan que Fiscalía investigue uso de fondos públicos en “campaña sucia”

Rocío Abed, por ejemplo, casi todos los martes durante las sesiones de la Cámara Baja “envía a comisiones”, los pedidos de informes que se hacen a la Itaipú Binacional, donde su pareja Justo Zacarías es director.

Antes que buscar transparencia o abrir los datos precisos de la institución a los pedidos de informes, ella, con su voto pone trabas, pues cuando pasan a comisiones, generalmente nunca cuentan los dictámenes para que los documentos sean enviados. Es decir, quedan en el “freezer”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y no solo de Itaipú, también con su voto evita los pedidos de informes al Ministerio de Urbanismo a cargo de Juan Carlos Baruja, virtual candidato a vicepresidente del cartismo para el 2028. Por ejemplo, se negó en solicitar informes sobre la adjudicación en tiempo récord de viviendas sociales a allegados del gobierno.

También los cartistas prácticamente “borraron del mapa” al departamento de Ñeembucú, de donde es oriundo el vicepresidente Pedro Alliana, candidato presidencial del cartismo.

Lea más: Senado ratifica la versión “Frankenstein” de la ley de datos personales y piden a Peña que la vete

El objetivo es evitar que se tenga datos sobre los numerosos cuestionamientos a la Binacional Yacyretá, a la gobernación y hasta a los municipios donde están como autoridades los cartistas.

Violento con la prensa y opositores

En tanto que, Yamil Esgaib tiene un completo episodio sobre acceso a la información y su forma violenta de reaccionar hacia las consultas de los periodistas o incluso con los diputados opositores.

Ya reaccionó de mala manera cuando periodistas le consultaron sobre su nepobaby que está en la Embajada Paraguaya del Reino Unido y después cuando salió corriendo ante la consulta de su supuesto título mau.

El diputado nunca brindó detalles, pero no solo eso, también con su voto acompaña las dilaciones y las trabas que ponen los cartistas a los pedidos de informes de los opositores en la Cámara de Diputados.

Además actúa con soberbia y hasta con prepotencia hacia algunos opositores, y todo ante la atenta mirada del presidente Raúl Latorre (ANR-HC) que avala los diferentes atropellos.

Durante este periodo parlamentario, en el 2025 los diputados cartistas intentaron aniquilar la Ley de acceso a la información pública, pero en la Cámara de Senadores aprobaron una versión menos drástica, sin embargo se puso un “candado” al acceso a la información pública.

Abed y Esgaib con los votos de sus colegas cartistas semana tras semana se niegan por lo menos siete pedidos de informes que hacen los opositores, sin embargo, el próximo 20 de mayo subirán al atril para dar cátedra sobre acceso a la información.

Completan la lista de oradores; María Teresa Peralta, quien fue sustituida de su cargo en el TSJE debido a su postulación como senadora cartista, pero como no tuvo el voto ciudadano aterrizó en la Vicepresidencia de la República, donde ocupa el cargo de directora de Derechos Humanos.

Clara Aquino, actual directora de Integridad y Transparencia de la Contraloría General de la República.

Élida Acosta, asesora de transparencia y acceso a la información pública de la Corte Suprema de Justicia.