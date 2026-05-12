Censura cartista: rechazan que Fiscalía investigue uso de fondos públicos en “campaña sucia”

Con carteles de “Congreso no te calles” y una sentata simbólica a modo de protesta en plena sala de sesiones, los diputados opositores Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), Leidy Galeano (Yo Creo) y Raúl Benítez (Independiente) protestaron porque una vez más, la mayoría cartista en la Cámara Baja cajoneó 9 pedidos de informes y un proyecto de declaración que evidentemente incomoda al gobierno de Santiago Peña.

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Una vez más la aplanadora cartista en Cámara Baja envió al freezer casi una decena de iniciativas de opositores y un corte de luz, frenó la votación del proyecto para simplemente instar a la Fiscalía a investigar un presunto uso indebido de fondos estatales en campaña sucia.

Fue el diputado Diosnel Aguilera (PLRA, Frente Radical) el que planteó “instar al Ministerio Público (MP) a la apertura de una carpeta fiscal que ordene el inicio de una investigación sobre el eventual uso indebido de recursos públicos, para llevar adelante campañas de persecución, difamación y hostigamiento sistemático a políticos disidentes, periodistas, medios de comunicación, activistas sociales; ante la inminencia de la comisión de hechos punibles”.

La diputada cartista Rocío Abed fue la vocera en nombre de la bancada cartista en oponerse, a la que luego se sumó el líder de bancada de HC en Diputados, Miguel Del Puerto, en su caso para oponerse al pedido que “solicitar Informe al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)” sobre el mismo caso.

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