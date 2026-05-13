Vallejo espera explicaciones de Encina ante dudas sobre licitación de máquinas de votación

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) remarcó que ella no tiene cuestionamientos particulares al uso de máquinas de votación, lo que no quita la obligación de las autoridades de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de aclarar las dudas sobre el proceso licitatorio y las posibles faltas en la que pudiera haber incurrido el adjudicado consorcio Comitia-MSA.

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“Yo siempre defendí las máquinas de votación pero también que los procesos sean transparentes y encima tienen que explicar por qué se cajoneó ese informe”, señaló Vallejo.

Esto ante la publicación de un documento de la DNCP, donde hace un mes recomendaba la apertura de una investigación por posibles faltas del consorcio Comitia - MSA en el proceso previo de compra de máquinas de votación, del cual fue descalificado, para luego ser adjudicado en un segundo llamado donde quedó como único postulante.

“Ellos (Contrataciones) son los que tienen que establecer los filtros y hacer las objeciones correspondientes. Hay que preguntarle a Encina qué pasó, porque es grave”, insistió Vallejo.

La legisladora opositora, sobre todo dijo que lo principal que se debe aclarar es si esto puede afectar de alguna manera las próximas elecciones, principalmente a las internas de los partidos grandes el 7 de junio próximo, así como también en las municipales del 4 de octubre.

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“Estamos a las puertas de las elecciones y tenemos que analizar si esto no puede llegar a afectar las próximas elecciones internas, ya que las máquinas se usan en los partidos tradicionales y ellos tienen fuertes elecciones. Se van a necesitar muchas máquinas y, lógicamente para octubre ya vamos a necesitar la totalidad de las máquinas para que se hagan las elecciones”, sostuvo.

Antes de conocerse esta situación, hace apenas un par de días, Vallejo y la candidata opositora a intendente de Asunción, Soledad Núñez fueron hasta el TSJE para solicitar a los ministros de la Justicia Electoral garantías para las próximas elecciones, aunque se centraron principalmente en el conteo.